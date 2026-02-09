德威航空客機甩轆致桃園機場關跑道　港航客機連續3次呼叫Mayday

桃園國際機場昨日（8日）下午發生突發狀況，一架德威航空班機在降落時發生輪胎脫落意外，導致北跑道一度關閉引起連鎖反應，更出現10分鐘內有連續3架航班因燃油吃緊，向塔台發出最高等級「Mayday」的求救訊號的情況。



據《中時新聞網》報道，德威航空TW687班機自濟州島飛抵桃園機場，降落時右側主輪脫落，碎片散落跑道。機場隨即封閉北跑道巡檢約1小時40分鐘，期間僅靠南跑道單線維持起降。由於當時正值航班進出尖峰，單一跑道難以負荷，導致多架到場航班被迫在空中長時間盤旋待命。

有乘客拍到該航班飛機降落時輪胎脫落。（edward_cyy_@Threads）

跑道封鎖引連鎖反應 10分鐘內3航班燃油告急喊Mayda

根據「TWSkyWave空中電波」公布的航管通訊紀錄，昨日（8日）晚上6時50分後，空中等待降落的航班數量增加，長榮航空BR392班機於6時52分20秒率先向塔台通報燃油緊急狀態並宣告「Mayday」，請求優先降落。

不到6分鐘長榮航空另一架BR007班機於6時57分50秒發出相同求救訊號。晚上7時，原定6時20分降落的香港航空HX26班機，因長時間等待仍無法著陸，在通訊中連續3次呼叫「Mayday」，強調燃油情況緊迫。

有乘客拍到該航班飛機降落時輪胎脫落。（edward_cyy_@Threads）

桃園機場公司表示，北跑道已於昨日下午5時35分恢復正常起降，初步統計約影響14架航班，其中包含8班到場、6班離場，延誤時間多在20分鐘以內。

桃園機場公司又表示，3架涉事航機均已安全降落，至於德威航空輪胎脫落原因，已依規定通報台灣民航局及運安會，後續將針對輪胎脫落原因及當時航班調度情況進行調查，以確保飛航安全。

根據台灣民航資訊網，「MAYDAY」為法文「救命」的意思，國際民航組織（ICAO）規定，飛行員於飛機有爆炸危險或者受到威脅、航班需要緊急下降與在「所剩餘油量不能保證飛機持續飛行15分鐘」時會呼叫「MAYDAY」，一旦呼救，其他航班必須服從機場管理，讓遇險飛機優先降落。