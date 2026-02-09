74年前在台遭槍決　大陸潛台特務骨灰被送回福州

《福州日報》報道，負責策反聯絡和情報搜集等隱蔽戰線任務的林祥熹，於1952年在台灣被執行槍決。2月7日中午，林祥熹的骨灰被送回福州，林祥熹之妹、92歲的林祥儀當場淚如雨下。同日，林祥熹的骨灰已順利抵達福州文林山革命陵園暫厝。



2月7日上午，林祥熹烈士的妹妹林祥儀接到哥哥的骨灰後，泣不成聲。（福州日報）

潛台特務骨灰被送回福州。（海峽都市報）

林祥熹是誰？

據介紹，林祥熹，1928年出生於福州倉山區洪塘村。1950年，經時任福建省台灣工委會負責人林滔指示，林祥熹與李里光、黃梅等人從福州台江出發，秘密赴台。他們經馬祖輾轉抵台，潛入國民黨第六軍內部，承擔策反士兵、搜集軍事情報等任務。1951年，林祥熹被捕，隨後因「中國共產黨福建人民政府台灣工作委員會李里光等案」被判刑。

1952年，林祥熹在台北馬場町刑場被執行槍決，年僅24歲。林祥熹留有遺書兩封，其中一封寫給其友人王博超與陳恩熙，另一封留給家人，並託付五舅陳則樁轉交給其母親，信中道盡其對於家人無盡的思念。1988年，林祥熹被中華人民共和國民政部追認為革命烈士。

74年後魂歸故里

林祥熹安葬於台北市的戒嚴時期政治受難者紀念公園（又稱六張犁墓地），該區域遷葬需經多部門聯合審批。

台灣高雄里長劉德文去年11月接到林祥熹妹妹之女的請求後，自去年12月起多次奔走協調，直至2026年1月初獲得台北相關管理機構正式批准。

2月5日，劉德文前往六張犁公墓，親手將林祥熹的遺骨取出。2月7日，劉德文輾轉抵達福州，將林祥熹的遺骨交接給其後人。當日，林祥熹的骨灰順利抵達福州文林山革命陵園暫厝。