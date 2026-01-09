女歌手大腸癌逝　生前邊電療邊練歌　曾和7歲女兒奪歌唱節目冠軍

馬來西亞歌手毛依賢曾和7歲女兒一同拿到《好聲Family》冠軍，嗓音清亮動人，因節目獲得大量關注。



不料，8日傳出她飽受大腸癌折磨，昨晚病逝醫院，享年45歲，她的丈夫蕭靖凇悲痛證實了。

毛依賢患大腸癌也積極練歌，和7歲女兒一同拿到《好聲Family》冠軍：

蕭靖凇在臉書悲慟寫下，

我們心愛的「毛毛 · 毛依賢」已於昨夜安然離世。感謝她一路以來帶給我們的陪伴與愛，如今已放下病痛，功德圓滿，往生極樂世界。

祝願老婆能化作溫柔光芒。「永遠活在我們心中」。

據《中國報》報導，蕭靖凇透露妻子4年確診大腸癌4期，後來癌細胞擴散其他器官，早已時日無多，他坦言而當初老婆參賽《好聲Family》，早上會先到醫院接受電療，晚上才有時間練歌。

蕭靖凇也透露，其實比賽結束後，毛依賢曾2度送醫，動了2次手術治療，但礙於癌細胞太強大，身體漸漸微弱不堪，最終離開人世，預計下週一（1月12日）出殯送行。

