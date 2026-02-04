金鐘主持王浩一駕車時心肌梗塞猝逝　節目拍檔痛憶：請假竟變永別

知名作家、金鐘主持人王浩一開車「心肌梗塞」辭世，享壽68歲。而好友劉克襄沉寂8個月發聲，回憶起王浩一請假1集，沒想到竟天人永隔！



王浩一憑藉旅遊節目《浩克慢遊》二度獲得金鐘獎，怎料去2025年6月29日在台東都蘭開車外出時，心肌梗塞突然發作，緊急停在路邊，不幸離世，享壽68歲，安葬在金寶山。

王浩一辭世 劉克襄感傷回憶

節目《浩克慢遊》自2014年開播，由王浩一、劉克襄主持，一同走過10幾年，如今第八季將開播，但主持人卻少了一位，讓人不免感傷。劉克襄坦言，第八季第一集在南澳拍攝，而那個地方，剛好是他與王浩一最後一次同框。

王浩一請假 結果天人永隔

王浩一突然請假！劉克襄回憶說，當時節目要到湖口、楊梅老街拍攝，但王浩一因身體不適，臨時向節目請假，原本以為對方只是一次性缺席，只會請假1集而已，還特別從家中帶來臺灣黑熊玩偶作為搭檔的替身，怎料搭檔就此中途下車。

劉克襄感傷說，我不能說南澳這個地方是一個傷心地，但他只要來到這邊，就會想念起幾位熟悉的朋友：

而現在這個地方，也是浩一拍攝的最後一集，所以這裡就變得意義特別的多。

父親離世 兒子露面發聲

此外，王浩一兒子王柏舜也回憶說，當初父親接到節目主持邀約時，整個人非常興奮，他也跟拍過幾次：

看到他們可以跟彼此一起做一些自己喜歡做的事情，去探索、去冒險、去關心臺灣這些其實很用心的人，就會覺得爸爸能和克襄叔叔與節目團隊們擁有彼此，我也覺得很不錯。

