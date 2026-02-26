台退役海龍蛙兵被指香港轉機失聯　陸委會：人不在香港且未被拘留

近日有台灣民眾在社群平台Threads上發文稱，台灣退役陸軍兩棲偵察營（海龍蛙兵）上尉輔導長、現從事健身教練工作的陳穎陞2025年3月從瑞士飛抵香港，在香港轉機時失蹤，從失蹤至今已長達11個月，也被台灣警方列為失蹤人口。發文者稱自己是陳穎陞的朋友，並稱自己的好友「在香港被綁架了」。



台灣陸委會2月26日回應表示，經台北駐香港經濟文化辦事處協查後，得知陳穎陞並不在香港，也沒有被香港政府拘留或關押。



自稱陳穎陞的朋友在Threads貼文表示，陳穎陞受香港珠寶商和網紅的邀請前往瑞士，回程時仍有和朋友保持聯繫，並表示自己已經從瑞士搭上去香港轉機的班機，但到隔天卻無任何他下飛機的音訊。發文者稱，「目前他的電話不通，社群也沒有更新，沒有人找得到他。」

該貼文引起網友議論，許多台灣網民留言呼籲不要去中國大陸、香港和澳門轉機；但也有不少香港網民質疑近來Threads出現很多「香港轉機危險」的造謠文章，質疑發文者為何不跟香梗政府和警方報案。亦有網民認為，陳穎陞稱受到珠寶商邀請，很可能是遭到詐騙，懷疑他是否已經被騙去柬埔寨。

陸委會今日（2月26）對此表示，該會2025年4月曾接獲警方轉來家屬報案資料，指陳穎陞出境前往香港後失聯，請求協助。台灣陸委會指出，香港辦事處協查後，得知陳穎陞並不在香港，也沒有被香港政府拘留或關押。

近年針對香港轉機失蹤集體造謠屢見不鮮？

據此前報道，台灣一名網民近日在社交平台Threads上發文，聲稱其親戚在香港國際機場轉機期間遺失護照，並認為很高概率是在行李安檢時「遭香港海關偷走」，還稱以後如非必要不到香港轉機，引起香港網民憤怒，紛紛指摘其論調漏洞百出，有造謠之嫌。周四（19日）晚，涉事網民發文致歉，稱自己在未有完整證據的情況下就影射可能與海關人員相關，確實過於武斷。

台灣一名網民近日在社交平台Threads上發文，聲稱其親戚在香港國際機場轉機期間遺失護照。

台網民稱親戚轉機遭「香港海關偷護照」惹眾怒 事後致歉認武斷

值得關注的是，近年來網絡上不時傳出「台灣人在香港遇事」的消息，例如《香港01》去年4月報道，一篇Threads文章寫道，一對台灣夫妻帶3歲女兒到香港迪士尼，結果小孩失蹤，由於打擊太大導致離婚，「這種事情居然在聯絡得到的交友圈內真實發生，我要嚇死了。等等就去買AirTag縫在小孩衣服裡。」

此外有台灣網友自稱要從美國回台灣，買了國泰航空便宜的機票，結果在香港機場轉機登機時，竟被分配到「中國國內線」，還遭到「公安」的盤查，差點被拘捕，只因她曾在Facebook批評過韓國瑜。

延伸閱讀：小孩在迪士尼失蹤？香港轉機遭公安盤查？台灣綠營側翼集體造謠？

曾有台灣網民聲稱，自己帶著小孩從美國搭乘國泰航空班機返台，在香港轉機時被分配到「中國國內線」，還被「公安」盤查。（國泰航空網頁）

不過這些文章被不少網民認為內容過於離奇，根本就是「奇幻創作」，且多是匿名更沒有相關證據。例如「小孩在香港迪士尼不見」一事，多數香港網民留言指出，這麼嚴重的事情，不開記者會根本說不過去，香港警方不可能沒有交代，新聞亦未見任何相關報道，同行者少一人，航空公司也不會毫無過問就讓他門登機返台。

至於「香港轉機遭公安盤查」更是破綻百出，一位在國泰航空任職超過30年的空服員直言自己飛了超過30年，也飛大陸航班，從未發生過「公安盤查」的事件，「更何況，香港轉機不可能有公安啊！」她表示，作者發文太矛盾了，因為國泰航空轉機只有在香港，沒有在大陸其他城市，「我想不通國泰航空何時在『大陸』接駁班機到台灣？」