揚言台北車站殺人放炸彈　台男辯稱「心情差想紓壓」羈押獲准

台灣彰化縣一名30歲郭姓男子因心情差想紓壓，竟於2月25、26日在台灣高鐵及台鐵客服App留言「台北車站放炸彈、要殺人」等恐嚇訊息。警方高度戒備，並於2月27日拘捕郭男，檢方向彰化地方法院聲請羈押獲准。



台灣傳媒報道，台灣警方表示，台鐵、台灣高鐵日前接獲「台北車站放火、放炸彈、要殺人」等恐嚇文字訊息，鐵路警察隨即提升站區防禦機制，並成立專案小組調查。

郭男傳送恐嚇文字，被警方拘捕。（中時新聞網／鐵路警察局）

經查，警方鎖定郭男身分，發現他曾6次發送恐嚇訊息。2月27日，郭男落網後供稱「因心情不好想紓壓」才發送恐嚇訊息，但否認有具體要殺人放炸彈的念頭，他亦未透露心情不好的原因是否與工作、錢財、愛情等有關。

台鐵、台灣高鐵接到恐嚇留言，警方加強警戒。（中時新聞網／鐵路警察局）

據報道，郭男與母親同住在彰化縣，從事醫療業，因心情不好想紓壓，在2月25日、26日，先後6次向高鐵及台鐵傳送恐嚇訊息，表示要放炸彈、要殺人等。

全案依涉犯恐嚇公眾罪嫌移送法辦，並經彰化地方檢察署向彰化地方法院聲請羈押獲准。