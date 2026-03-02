揚言台北車站殺人放炸彈 台男辯稱「心情差想紓壓」羈押獲准
撰文：林芷瑩
出版：更新：
台灣彰化縣一名30歲郭姓男子因心情差想紓壓，竟於2月25、26日在台灣高鐵及台鐵客服App留言「台北車站放炸彈、要殺人」等恐嚇訊息。警方高度戒備，並於2月27日拘捕郭男，檢方向彰化地方法院聲請羈押獲准。
台灣傳媒報道，台灣警方表示，台鐵、台灣高鐵日前接獲「台北車站放火、放炸彈、要殺人」等恐嚇文字訊息，鐵路警察隨即提升站區防禦機制，並成立專案小組調查。
經查，警方鎖定郭男身分，發現他曾6次發送恐嚇訊息。2月27日，郭男落網後供稱「因心情不好想紓壓」才發送恐嚇訊息，但否認有具體要殺人放炸彈的念頭，他亦未透露心情不好的原因是否與工作、錢財、愛情等有關。
據報道，郭男與母親同住在彰化縣，從事醫療業，因心情不好想紓壓，在2月25日、26日，先後6次向高鐵及台鐵傳送恐嚇訊息，表示要放炸彈、要殺人等。
全案依涉犯恐嚇公眾罪嫌移送法辦，並經彰化地方檢察署向彰化地方法院聲請羈押獲准。
