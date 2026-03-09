台灣網紅護士長期偷拍病人發到IG辱罵惹眾怒　遭踢爆後火速辭職

台北市立聯合醫院仁愛院區一名身材火辣在社交平台有上萬粉絲護士，遭爆料長期偷拍病患甚至加註嘲諷、辱罵的惡毒字眼，無視病患隱私，聯醫證實接獲檢舉，經初步調查已涉及違反相關守則，事發後也先行暫停該護士職務，該護士已於2月20日辭職，待調查結果確認後，依相關法規及程序處理，從嚴究責、絕不寬貸。



據了解，該護士身材火辣IG有上萬粉絲追蹤，更經常在社交平台分享辣照。但「鏡週刊」接獲爆料，該護士長期偷拍加護病房的重症病患，還將畫面上傳IG分享，甚至加註嘲諷與辱罵的惡毒字眼，完全無視病患隱私與尊嚴，甚至還傳出霸凌同事，直到有人看不下去投訴院長，女子惡劣行徑才曝光。

聯醫表示，第一時間啟動調查程序並約談相關人員，經初步查證相關行為已涉違反醫事人員專業倫理及院內部管理規範，已同步啟動人事評議與懲處機制，並要求涉案不當內容立即下架，以防止持續擴散及造成進一步傷害。

院方強調，醫療專業奠基於社會信任之上，對於任何侵害病人隱私、損害醫療專業形象或違反倫理規範行為，均採零容忍立場，絕不護短，對於造成社會關注與不安深表歉意，將全面檢視內部管理機制與社交媒體使用規範，強化倫理與法治教育訓練，確保醫療專業信任與市民就醫權益不受影響。

至於職場霸凌行為，目前尚無具體受害事證，為落實職場安全與尊重文化，護理科已會同職業安全衛生單位啟動關懷訪視及匿名問卷訪查，並依訪查結果提供必要協助與支持，同時強化職場巡查與教育宣導機制，檢討並精進預防措施，以確保員工能在安心、友善且受尊重的工作環境中執業。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】