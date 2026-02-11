老人半夜摔下床離世　保母按約分房照料卻遭僱主索賠　法院判免賠

最近，深圳市中級人民法院公佈一宗案件，有僱主聘請保母照料家中母親，雙方約定保母和老人分房住，未料凌晨時分老人從床上摔倒後離世，僱主憤而將保母訴至法院，認為對方應對老人死亡承擔賠償。



事後，深圳鹽田法院判決，保母按約分房居住，無法預見老人摔倒，因此無需承擔賠償責任。



保母按約分房照料老人，未料老人淩晨摔下床後離世，家屬起訴保母索賠。（AI製圖）

據深圳新聞網報道，僱主為一對兄妹，因工作沒辦法照顧母親，遂通過家政公司聘請保母照顧。2021年5月，僱主與保姆、家政公司簽訂《家政服務合同》，約定保母為老人提供看護服務，但其中明確保母須與老人分房睡。

同年9月8日晚間，保母外出取餐期間，老人第一次摔倒，但家屬確認無需就醫；次日凌晨約4時，老人再從床上摔落，保母第一時間聯繫家屬送醫。隨後，保母提出解約，僱主另聘請護工照料老人。一個月後，老人因重症肺炎、膿毒性休克，在醫院離世。

隨後僱主將家政公司和保母，以及當初在合同處加蓋公章的家政加盟公司訴至深圳區鹽田法院，他認為家政公司沒有中介資質，也沒有培訓過保母；而加盟公司沒有盡到管理義務，至於保母則是未儘照護義務，三方應共同對老人的死亡承擔賠償責任。

之後法院查明，家政公司經營範圍含家政服務，與加盟公司為品牌加盟關係，加盟公司僅提供合同模板，並非合同主體；家政公司欠缺中介資質違反行政強制性規定，但不影響合同效力。

至於保母，當時外出取餐、按約分房居住，均無法預見並避免老人摔倒，事發後及時聯絡、送醫，已盡合理注意義務；另外，老人死亡原因為重症肺炎、膿毒性休克，兩次摔倒並非致死主因。最終法院判決駁回僱主全部訴訟請求，判決已生效。