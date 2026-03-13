美國對台展開301和337調查　台經濟部：已與相關台廠聯繫提供協助

近日美國政府對各國和地區祭出《關稅法》第337條款、《貿易法》第301條調查，台灣雙雙上榜。對此，台灣經濟部長龔明鑫12日表示，針對美國國際貿易委員會（USITC）對台灣汽車零件廠商發起337條款調查，已與涉案的10家台灣業者取得聯繫，並適時提供必要協助。



同日，台灣行政院長卓榮泰稱，美方會把過去台美對等貿易協議（ART）作為未來301調查對應的條件與基礎，台灣已取得相對比較有利的地位。



據《路透社》報道，美國貿易代表葛里爾3月11日在說，這項依據《301條款》展開的「不公平貿易行為」調查，最快可能在今年夏天促使美國對中國大陸、歐盟、印度、日本、韓國和墨西哥徵收新的關稅。

被納入調查範圍的其他貿易伙伴還包括台灣、越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、印尼、孟加拉、瑞士和挪威。

美啟動337調查，台灣經濟部長龔明鑫稱，已與涉案台廠聯繫提供協助。（台灣行政院）

龔明鑫：已與涉案台廠聯繫提供協助

《聯合新聞網》報道，針對美國國際貿易委員會宣布，對台灣汽車零件廠商發起337條款調查，維輪實業股份有限公司與耿鼎企業股份有限公司等10家台灣業者被列為答辯對象。

對此，台灣經濟部長龔明鑫表示，行政部門立場就是要依法行政，廠商於海內外銷售，都必須遵守規定包括當地法令，目前已與涉案的10家台灣業者聯繫溝通，若企業有需要，經濟部會提供必要協助。

而對於美國301條款調查，影響到台灣半導體、工具機、機械、機械人等產業，龔明鑫則稱，有關301條調查因涉及對美談判，均由台灣行政院經貿辦公室對外說明，但強調台灣與美有密切聯繫與溝通。

台灣行政院長卓榮泰主持院會。（台灣行政院）

卓榮泰：守住對台最有利的整體利益

《聯合新聞網》報道，針對美國對台灣展開301調查程序，行政院長卓榮泰12日在行政院會中指出，美方會把過去台美對等貿易協議（ART）作為未來301調查對應的條件與基礎，台灣已取得相對比較有利的地位。

他強調，面對後續調查，各部會必須充分配合政府談判團隊在整體談判及調查過程中的節奏及應對，守住對台灣與對產業最有利的整體利益。

台灣行政院發言人李慧芝稱，301調查是繼《1974年貿易法》第122條款暫時性關稅措施後，美方因應最高法院判決、重建制度性關稅措施的替代性法律途徑。

她強調，由於台美雙方已完成對等貿易協議（ART）的簽署，而ART內容對301條款可能納入調查的多項議題已有共識，台灣相信在調查過程後，其結果將可充分反映先前ART的談判成果，確保簽署ART所取得的相對優勢和最佳待遇結果不打折扣。