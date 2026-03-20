全台通緝｜首例毀電子腳鐐潛逃案　中油｢最貪執行長｣宣判前夕失蹤

前台灣中油股份有限公司執行長徐漢涉貪逾2710萬新台幣（約港幣668萬），一審原定3月23日宣判，未料19日他破壞電子腳鐐後棄保潛逃。《聯合新聞網》指，這是台灣實施科技監控以來，首宗嫌疑人破壞監控硬設備並潛逃的案例。



前台灣中油股份有限公司執行長徐漢。（台灣石油Facebook）

徐漢辦公室搜出2710萬元新台幣（約港幣668萬）現金。（橋頭地檢署）

報道指，台灣橋頭地方法院表示，徐漢因涉犯貪污治罪條例等罪，先前裁定限制出境、出海，並實施科技設備監控處分，命他佩戴電子腳環。但19日下午1時55分，法院即接獲科控中心通報，其佩戴的電子腳環遭人為拆卸，設備遭破壞後棄置於屏東縣萬巒鄉，徐漢本人不知去向。這是台灣實施電子腳鐐監控制度以來，首宗嫌疑人破壞設施後潛逃的案例。

截至20日上午，台灣檢警仍未尋獲徐漢，橋頭地院依程序裁定沒收保證金新台幣500萬元（約港幣123萬），並對他發佈通緝。目前，警方及海巡人員已啟動攔截圍捕，防止徐漢潛逃出境。

目前警方及海巡人員已啟動攔截圍捕，防止徐漢潛逃出境。（台灣警方）

聯合新聞網指，過往徐漢在握有採購大權期間，涉8宗採購弊案，經手標案總金額近10億元新台幣（約港幣2.47億）。2022年春節前夕，台檢廉單位在徐漢的辦公室搜出高達2710萬元新台幣（約港幣668萬）不明現金，創下「貪污瀆職案」現場查扣現金最高紀錄，因此也被稱為「最貪執行長」。