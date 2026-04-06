鄭麗文訪陸｜「習鄭會」預定4月10日登場　規格與「胡連會」相當

台灣國民黨主席鄭麗文將於4月7日率團訪問中國大陸，展開為期五天的參訪行程。而此次行程備受關注「習鄭會」被曝將於4月10日登場，會面規格與2005年時任國民黨主席連戰和中共總書記胡錦濤的「胡連會」相當。



國民黨主席鄭麗文。（鄭麗文Facebook）

據台灣《聯合報》報道，鄭麗文一行明天由松山機場啟程，於下午飛抵上海，隨即前往南京，並於8日赴中山陵謁陵，再返回上海參訪與出席活動，預計在9日下午轉往北京，有望在10日與中共中央總書記習近平會面。這也是繼2016年時任國民黨主席洪秀柱的「洪習會」後，國共領導人再次會晤。

國共兩黨自2005年開啟兩黨領導人會面機制，包含連戰、吳伯雄、朱立倫與洪秀柱等四位國民黨主席相繼赴北京訪問，但上一次國共兩黨領導人會面已是2016年11月，國民黨主席洪秀柱赴北京與與中共總書記習近平會談，時隔將近十年。（新華社）

鄭麗文表示，她上任黨主席以來接見許多外賓、國外學者與外媒，深刻感受到他們對台海開戰的擔憂，甚至認為「會比俄烏戰爭還嚴重」；尤其這段期間中東戰事動盪不安，台海出現和平訊號是好事，大家用和平的紅利，共同締造繁榮美好的未來，這是國民黨要帶給全世界的重要訊息。

國民黨主鄭麗文多次表明，國民黨要證明兩岸不需兵兇戰危 可憑智慧走出和平大道。（Facebook@鄭麗文）

國民黨副主席張榮恭表示，此行大陸方面邀請鄭麗文訪陸的呈現方式，與2005年「連胡會」前中共中央總書記胡錦濤邀請前主席連戰訪陸時的處理方式「一模一樣」，不僅不失禮，反而正是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排。

復刻「胡連會」模式 陸方展現高規格尊重

張榮恭介紹，2005年連戰率團訪陸「和平之旅」前，2005年3月31日國民黨前副主席江丙坤先率團到大陸進行「破冰之旅」，江丙坤與前大陸全國政協主席賈慶林討論邀請連戰訪陸。張榮恭提到，1945年國共重慶談判，蔣中正是具名邀請毛澤東，到2005年是國共兩黨領導人60年沒見，由胡錦濤具名邀請連戰會更完美；賈慶林當場離席打電話，回來就確定由胡錦濤具名邀請。

張榮恭指出，當年新華社發出2篇新聞稿，1篇是賈慶林獲悉連戰表達訪問意願，因此邀請連戰往訪，第2篇是時任國台辦主任陳雲林說明此邀請代表為中共中央以及胡錦濤。

此次鄭麗文訪陸，與當年的表達方式是一模一樣，只是這次由國台辦主任宋濤在1篇新聞稿內就完整表達；這些方式過去都有過，表達互相都具有誠意和善意且互相尊重，台灣政壇常關注兩岸交流是否合乎對等尊嚴原則，這就是完全對等尊嚴，陸方已表達對邀請鄭麗文訪陸的慎重跟尊重。

回顧2005年連戰的「和平之旅」，當時陸方提供了極高規格的接待。連戰一行抵達北京後，不僅在釣魚台國賓館舉行會談，參觀故宮時更享受了近年罕見的「清場」待遇。隨後，連戰在人民大會堂與時任中共總書記胡錦濤進行了自1945年以來的首次國共領導人歷史性會見，並於當晚獲胡錦濤私下邀約再次一敘。