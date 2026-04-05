鄭麗文接受美媒專訪：改善兩岸關係無需以犧牲台美關係為代價

國民黨主席鄭麗文在訪問中國大陸前夕接受美媒專訪時強調，改善兩岸關係從來不需要以犧牲台美關係為代價，兩者並非二選一。



鄭麗文。（Facebook＠鄭麗文）

據台媒中央社等媒體報道，國民黨5日發新聞稿稱，鄭麗文日前接受美國全國廣播公司（NBC）專訪，就台美關係、兩岸局勢等議題說明國民黨立場與政策方向。

在訪談中，鄭麗文強調：「對我們而言，美國對台灣的堅定支持非常重要。」

根據國民黨新聞稿，鄭麗文在訪談中強調台灣未來應掌握在自己手中，但這並不表示台美關係應是片面依賴，而應建立在對等、互惠、合作共榮的基礎上。

鄭麗文指出，改善與大陸的關係不會削弱台美關係，「兩者並非零和博弈，更不是二選一」。她說，推動兩岸和平、降低衝突風險，不僅符合台灣人民利益，也符合美國及國際社會對區域穩定的期待。

談到引發台灣朝野爭議的軍購特別預算條例時，鄭麗文表示，國民黨支持台灣維持必要防衛能力以及與美國的軍事合作，當前軍購預算爭議源於執政黨資訊不透明。國民黨始終主張在資訊公開、程序完備前提下推動審議，以兼顧安全與民主。

鄭麗文：和平之下，每個人都是贏家

鄭麗文又稱，台灣不應成為衝突引爆點，而應成為區域和平的關鍵力量，從過去戰略對抗的「第一島鏈」轉化為「第一和平鏈」，「和平之下，每個人都是贏家；戰爭之下，每個人都是輸家。」