上海六旬翁凌晨點火燒束縛繩變自焚　敬老院看護缺位判賠逾60萬

去年2月某夜凌晨，上海某敬老院的六旬翁老劉因一直吵鬧，被護理員用尼龍繩固定在輪椅上，但他竟獨自從6樓偷走到1樓大廳，用打火機點燃繩索試圖掙脫，不料引發大火致其身亡。

家屬，指控院方使用易燃繩索且看護嚴重缺位，索賠近200萬元（人民幣，下同）。法院審理認為，老劉具備行為能力，應預見點火風險，需負主責；但敬老院放任受傷老人脫離監管，存在明顯疏忽，最終判令院方承擔30%責任，賠償家屬60多萬元。



上海廣播電視台《案件聚焦》報道，2025年2月12日凌晨2時許，老劉一直大叫並執意要起床，護理員孫某忙着照顧其他老人，於是勸他再睡，但老劉沒有理會。直至凌晨3時，孫某只好幫他穿好衣服，並用輪椅推到6樓大廳。

孫某怕行動不便的老劉摔倒，於是用尼龍繩將他綁在輪椅上，安置好後，孫某便離開現場繼續工作。然而，老劉竟自行操控輪椅，乘電梯到一樓大廳，並想要掙脫尼龍繩；凌晨3時25分，他從衣服口袋中掏出打火機，點燃腰腹部的固定繩，繩遇火即燃，燒斷後著火垂到輪椅兩側，瞬間引燃右側輪胎。

老劉試圖滅火，他挪動輪椅到大門外，期間他的動作遲緩、未有站立或者呼救的動作，他將着火的墊移開，用墊拍打滅火未果。後來，火焰燒到老劉身上，他從輪椅上滑落，過程中並無敬老院的工作人員在場。直到凌晨4時17分，警車呼嘯而至，老劉早已身亡。

老劉有4級殘疾證，左腿跛腳，2024年12月曾在敬老院摔倒致骨折。事發後，老劉的兄弟將敬老院告上法庭，索賠死亡賠償金、喪葬費、精神損害撫慰金等共計198萬餘元，還要求賠償5萬元律師費。

家屬認為，敬老院的操作全程違規，用易燃尼龍繩代替規範束縛帶，不僅沒有起到保護作用，反而成為「奪命繩」。同時，院方在凌晨3時將行動不便的老人獨自丟在護理區，既沒派人看管，也沒發現他自行下樓，看護嚴重缺位。

事發後，敬老院先墊付25萬元處理老劉的身後事，但雙方對責任劃分爭執不下。法院審理後查明，事發前一晚，老劉在敬老院走廊抽煙，護理員勸阻時，他甚至惡言相向；老劉能取得打火機、獨自操控輪椅下樓，也說明他具備一定的行動和判斷能力。

一審法院認為，老劉作為完全民事行為能力人，應當預見點火燒繩的危險性，自身需承擔主要責任。但敬老院明知老劉有吸煙習慣，且剛因骨折出院不久，卻僅用固定繩約束，還放任他脫離看管範圍，最終導致悲劇發生。

一審法院判令敬老院承擔30%的賠償責任，賠償家屬各項損失共計60多萬元，扣除已墊付的25萬元，還需賠償35萬多元。家屬上訴後，二審法院維持原判，認為敬老院的看管疏忽，和老劉自主點火的行為相比，對損害後果的因果關聯程度更低。