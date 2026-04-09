外傭｢找朋友來家中美容｣害病父慘摔　驚見父被偷拍私密照台女崩潰

根據鏡週刊報道指出，台灣嘉義一名A姓女子為照顧重病父親，透過仲介申請一名28歲印尼籍外傭阿雅（化名）擔任看護，雙方約定月薪約3萬至3萬2千餘元（約7390至7882港元），主要負責臥床父親的日常照護與翻身需求。



然而阿雅到職後問題頻傳，不僅長時間與男友通話疏於照護，更多次私自招攬朋友至雇主家中進行美甲美髮，甚至擅自離家4至5小時，獨留行動不便的老父在家，最終釀成老人摔下床受傷的事故。

事後阿雅以「遭雇主不當對待」為由向勞工局投訴，並揚言前往警局提告，令A女相當錯愕。更令A女崩潰的是，仲介傳來多張外傭偷拍父親私密部位的不雅照片，其中一張清楚記錄失禁的父親跪坐床邊的難堪畫面，令A女痛哭不已。

目前雙方已進入法律程序，仲介公司方面亦需配合釐清相關責任。

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