內地童「當祖父個肚是彈床跳幾下」害他內出血險死　醫：像爆水管

內地浙江省寧波市近日發生一起罕見意外事件，一名60歲男子因腹痛難忍送醫，檢查後竟發現腹腔內動脈破裂並引發休克，而肇因竟是讓孫子「在自己肚子上蹦跳玩耍」所致。



綜合內地媒體報導，這起事件發生於12月22日，該名男子因突發劇烈腹痛、臉色蒼白並出現休克症狀，被家人緊急送往醫院救治。

經醫生詳細檢查與影像判讀後，確認其腹腔內有大量出血，源頭為動脈破裂，情況相當危急。醫生指出，患者腹部外觀看不出明顯外傷，但體內卻正在大量出血，若未及時手術，恐有生命危險：

就像肚子裡的一根水管破了，血一直往腹腔裡流，這才是導致他腹痛和休克的真正原因。

進一步詢問病史後，患者家屬透露，事發前不久，男子曾陪孫子玩耍，並讓孩子在自己腹部「蹦跳了幾下」，當時並未感到明顯不適，未料之後症狀急轉直下。院方隨即安排緊急手術，歷時約1個半小時，成功找到破裂血管並縫合，男子撿回一命。

醫生提醒，中老年人血管彈性較差，腹部若遭受突然或反覆重壓，即使表面沒有外傷，也可能造成嚴重內出血：

很多人以為只是玩鬧，實際上對血管脆弱的人來說，這樣的外力可能是致命的。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】