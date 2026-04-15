台29歲醉娃摸的士司機下體兼要求陪睡　司機強忍屈辱完成行程報案

台灣爆出一宗女乘客騷擾男的士司機的事件。去年11月29日凌晨5時多，新北市一名29歲黃姓女子和友人在KTV飲酒後，搭乘的士回家，期間她言語挑逗的士司機，還伸手觸摸對方下體，甚至直接說願意陪睡。司機強忍屈辱，將乘客送下車立即報案。



台灣士林地方檢察署近日偵結，依《刑法》第224條強制猥褻罪嫌將黃姓女子正式提起公訴。



台灣新北女乘客伸手侵犯的士司機下體。（圖非當事人，與本事件無關，台中市政府提供）

綜合台灣民視和東森等媒體報道，黃姓女子與友人搭乘的士時，她坐於駕駛座後方，一開始語帶曖昧詢問司機感情狀況，接著直接表示「我可以陪你睡覺」。隨後，她趁司機專心駕駛之際，先隔着褲子觸碰對方下體，雖然立即遭到對方制止，但她仍不罷休，之後更將手伸入司機內褲內撫摸。

當時司機為了維護行駛安全及保住生計，只能強忍屈辱，直到抵達目的地後將乘客送下車，才趕緊報案處理。

之後士林地檢署偵訊案件，黃姓女子坦承對司機有觸碰與撫摸行為，但辯稱只是開玩笑，並稱「不記得司機有反抗」，甚至反指對方曾解開皮帶。但檢方調閱車內影像，確認司機多次明確阻擋黃姓女子動作，並非如她說的開玩笑，因此不相信她的說法，認定其行為已構成強制猥褻。

另外，檢方進一步查明，黃姓女子並非首次傳出類似騷擾行為。過去就有精油館員工出面證稱曾遭其不當觸碰。

檢方認為，黃姓女子對他人身體自主權缺乏基本尊重，且利用司機開車時無法分心抵抗的弱點進行猥褻，行為惡劣。士林地檢署認定其行為已明確違反《刑法》第224條強制猥褻罪，正式將其提起公訴。