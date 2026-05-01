台灣宜蘭東部海域6.1級地震　最大震度達4級　台北震感強烈

據台灣中央氣象署地震測報中心資料，今日（1日）晚8時39分55秒，台灣東部海域發生黎克特制6.1級的中層地震，震源深度約98.3公里，宜蘭縣地區最大震度達4級。全台民眾尤其北部都感受到強烈搖晃，台北市長蔣萬安急發文提醒民眾注意安全。



台灣東部海域發生規模6.1有感地震。（中央氣象署）

根據台灣中央氣象署地震測報中心資料，今（1日）晚上8時39分左右台灣北部地區發生顯著有感地震，全台各地有感，台北震感強烈。

據台灣中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上8時39分台灣東部海域發生黎克特制震級（台灣稱芮氏規模）6.1級地震，震央在宜蘭縣政府東北東方38.7公里處，深度98.3公里，屬於中層地震。

對此，台北市長蔣萬安提醒民眾須注意自身安全，且務必謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，盡量避免搭乘電梯，且「有任何狀況請撥打1999或119通報」，他也會「持續向大家報告台北市政府掌握的第一手資訊。」

據《新華社》報道，中國地震台網自動測定：5月1日20時39分在台灣宜蘭縣海域附近（北緯24.90度，東經122.10度）發生黎克特制5.4級左右地震，最終結果以正式速報為準。