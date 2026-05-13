習特會｜鄭麗文：若特朗普表明「反台獨」　完全合乎國民黨立場

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）時隔九年再度訪華，預計14日將在北京與國家主席習近平展開會談，台灣議題可能將成為會談焦點。



對此，中國國民黨主席鄭麗文接受日媒專訪時表示，若特朗普表態「反對台獨」，將會與國民黨立場一致，強調當前兩岸局勢高度緊張，擔憂可能隨時引爆戰爭。



2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

鄭麗文5月12日接受日媒《日本新聞網》（NNN）專訪時指出，若特朗普在會談上重申「一個中國」政策，並明確表態「反對台灣獨立」，將完全與國民黨的立場相符。她提到，外界正觀察美方立場是否會從過去的「不支持台獨」進一步轉向更明確的「反對台獨」。

鄭麗文。（路透社）

鄭麗文也示警，當前兩岸關係持續惡化，已引發國際社會高度關切，甚至普遍擔憂台海隨時可能爆發衝突。她強調，「現在的兩岸關係是急速地惡化當中，所以全世界都非常地焦慮，也很擔心台海會爆發戰爭。

鄭麗文認為，為了避免台海緊張情勢升溫，關鍵必須在於「封印」台獨論述，並持續推動與中國進行對話和溝通，降低兩岸緊張情勢。

4月10日，習近平與鄭麗文握手。（截圖）

另外，有人稱習近平的目標在於「統一台灣」。對此，鄭麗文指出「習總書記也說，他了解兩岸分立，冰凍三尺非一日之寒，然而這並不是兩岸分裂的藉口，而兩岸的歧異、任何的問題，都可以商量與對話。我們可以用最大的恆心與耐心，事情一件一件做。」