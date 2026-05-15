台北密室逃脫29歲女員工扮吊死鬼意外遭繩勒頸　搶救多日不治身亡

台北市密室逃脫館「邏思起子」一位29歲吳姓女員工因工作需要扮吊死鬼時，慘遭繩索勒昏窒息，之後重度昏迷在深切治療部救治。經過多日搶救，吳女仍於今日（15日）上午11時許不幸過世。



據台媒報道，今日吳女家屬和密室逃脫店前員工召開記者會，前員工指出過去也曾在密室逃脫扮演吊死鬼，發生過因為「勒頸」而失去意識的狀況。另外，代表律師將向台北地方檢察署對公司負責人追加刑事過失致死罪的告訴。



吳姓女員工在此場景內扮吊死鬼出事。（涉事密室館官網）

事發密室館。（網絡圖片）

綜合台媒《中天新聞網》、《聯合新聞網》報道，本月10日晚間，吳女扮演「吊死鬼」角色準備對玩家進行驚嚇演出時，疑似因道具繩索操作異常，導致頸部遭勒住失去意識。

報道指，由於演出場景原本就是恐怖橋段，現場玩家一度誤以為是正常流程，直到發現女子長時間毫無反應，才驚覺事態嚴重並通知店家及消防人員。

事發密室逃脫館。（翻攝Threads）

據《ETtoday新聞雲》報道，今日（15日）吳女哥哥等家屬和密室逃脫店前員工召開記者會。吳女家屬指，吳女在公司工作約三年，只要上班都盡力完成每次表演，但公司卻未好好保護她。

吳女哥哥表示，事故發生後，救護人員到場時妹妹已經沒有生命跡象，中間有20到25分鐘的間隔，經過CPR搶救、插喉、打了4支強心針後才勉強救回來，可惜搶救多日還是逝世。

吳女哥哥亦稱想要真相，並提出三項要求，一是司法機關應調查業者包含橋段設計、道具安全等預防措施是否涉及過失，二是台北市政府應對外說明，此業者已開業近10年，期間稽查結果竟然都無違規，三是政府應全面檢討密室逃脫及實境體驗場所的安全標準、及設定明確規範。

前員工揭：以前曾被勒到暈

另外「邏思起子」的前員工也出面說明過去也曾做過跟吳女一樣的工作，也有發生過因為「勒頸」而失去意識的狀況。這名前員工稱，當時繩子卡到頸動脈導致血流不過去，逐漸失去意識，幸好通過遊戲中的語音，勉強喚回意識。更指原以為是自己不熟練，但後續遇過五至六次之後，才發現情況不對勁。

據了解，代表律師將向台北地檢署對密室逃脫業者的負責人追加刑事過失致死罪的告訴，要求業者負起應有的法律責任。

5月11日，台北市勞動檢查處稽查「邏思起子」店家，發現店家未採取必要預防措施、現場未實施風險評估，以及吳女未接受職業安全衛生教育訓練共3項缺失，已要求現場停止營業，並依法得處新台幣3萬元到30萬元罰款（港元7442元至7.44萬元）。

11日晚間，「邏思起子」發表聲明指出，指將徹底調查事故原因調查，包含重新檢驗現場動線與風險評估等。