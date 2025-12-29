台北斬人｜張文生活費主要靠媽媽給　錢除了武器還用來買情趣娃娃

台北市中山區隨機攻擊案造成4死11傷的兇嫌張文，媽媽給他的錢除了拿來買武器跟筆電（手提電腦），警方調查還發現他還有拿來買充氣娃娃情趣用品，紓解生理需求。



幾乎足不出戶的張文，生活費用相關來源主要依賴母親不定時匯款，先前擔任保安的存款很快就花用殆盡。

網傳張文相片（Facebook@四叉貓。劉宇（滾動））

據悉張母自2023年3月至2025年10月間，共匯出82萬餘元（台幣，下同，約港幣20萬元）資助兒子維持日常生活。

不過，他除了把大部分的錢都拿去買武器，平常的開銷再扣除房租跟餐費，還買了要價9萬多塊（約港幣2.2萬元）起跳的電競等級筆電，以及花錢玩桌機版的線上遊戲。

但警方近日查出，他的錢竟還有拿來網購充氣娃娃等情趣用品，用來紓解生理需求，而且是常常買，成為他生活中的「大宗開銷」之一，但外傳有女友的張文怎會想買這些洩慾，是否在「孤狼犯案」的過程中不想被掌握行蹤，所以才用此方式紓解生理需求，警方還要再釐清。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】