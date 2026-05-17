國民黨副主席：特朗普明確表達不希望台推動獨立　極大打擊賴清德

「習特會」備受關注，台灣議題成為會談焦點，國家主席習近平提出「台獨」與台海和平水火不容，美國總統特朗普（Donald Trump）結束訪華之旅後，他接受採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告。



國民黨副主席蕭旭岑接受內媒中新網採訪時表示，特朗普明確表達「不希望台灣推動『獨立』」，美國也不會容許「台獨」勢力視美國為靠山，這對民進黨與賴清德是極大打擊。



2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

中新網17日報道，蕭旭岑又表示，「台灣相關規定與國民黨政策主張，都堅決反對『台獨』，而且台灣多數民眾也反對『台獨』製造台海風險與困擾。」

蕭旭岑認為，若美國政府能明確地將反對「台獨」具體落實，對台海和平穩定將是相當積極的正面信號。

此外，台媒《聯合報》報道，台灣資深媒體人趙少康接受採訪時指出，美國不會為「台獨」打仗，「台獨」只會為台灣帶來災難，民進黨應該從現在開始放棄「台獨黨綱」。

2026年5月15日，特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問（Reuters）

據早前報道，美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日結束訪華之旅後，他接受採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告，他稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）去打仗。