國民黨副主席：特朗普明確表達不希望台推動獨立 極大打擊賴清德
撰文：朱加樟
出版：更新：
「習特會」備受關注，台灣議題成為會談焦點，國家主席習近平提出「台獨」與台海和平水火不容，美國總統特朗普（Donald Trump）結束訪華之旅後，他接受採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告。
國民黨副主席蕭旭岑接受內媒中新網採訪時表示，特朗普明確表達「不希望台灣推動『獨立』」，美國也不會容許「台獨」勢力視美國為靠山，這對民進黨與賴清德是極大打擊。
中新網17日報道，蕭旭岑又表示，「台灣相關規定與國民黨政策主張，都堅決反對『台獨』，而且台灣多數民眾也反對『台獨』製造台海風險與困擾。」
蕭旭岑認為，若美國政府能明確地將反對「台獨」具體落實，對台海和平穩定將是相當積極的正面信號。
此外，台媒《聯合報》報道，台灣資深媒體人趙少康接受採訪時指出，美國不會為「台獨」打仗，「台獨」只會為台灣帶來災難，民進黨應該從現在開始放棄「台獨黨綱」。
據早前報道，美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日結束訪華之旅後，他接受採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告，他稱美方不願遠赴9500英里（約1.5萬公里）去打仗。
特朗普訪華｜習近平：台灣問題處理不好 兩國就會碰撞甚至衝突特朗普訪華｜習近平提台灣一改9年前風格 美媒：較2017年更強硬台灣通過7800億軍購特別條例 國台辦：買再多武器都是螳臂當車習特會或談對台軍售 學者：特朗普非把台灣放在不可交易的位置特朗普訪華｜聽君一席話 台灣從保證變籌碼