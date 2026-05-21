回應賴清德演說　鄭麗文拍桌怒罵半個鐘：充滿謊言、今年最大笑話

賴清德5月20日出席執政兩周年記者會，回應國民黨主席鄭麗文日前提出台灣國安戰略須同時站穩「兩隻腳」，即強大防衛力量與穩定兩岸關係時，批評相關說法「並不穩定」，並指若阻擋軍購、接受九二共識，將使台灣陷入危險處境。



對此，國民黨主席鄭麗文20日下午在國民黨中常會上，花近30分鐘痛批賴清德，不僅直言「賴清德談話充滿謊言，也是今年最大的笑話」，過程中更一度拍桌，怒嗆賴清德將國民黨推動的法案當成自己的政績，「你怎麼好意思啊！」



鄭麗文更質問，今天的執政黨、賴清德有義務、有責任告訴大家，一個全世界都不支持的台獨，為什麼不敢正面回答？「請問民進黨什麼時候下架台獨黨綱？請問賴清德總統什麼時候廢止《正常國家決議文》？」



國民黨主席鄭麗文拍桌怒罵賴清德。（中時電子報）

賴清德5月20日發表談開始就說兩年前就職時，已表達遵守憲法的決心與宣示，鄭麗文稱，「看到這一句我就笑了，笑得很難過、笑得很痛苦」，她抨擊，因為過去兩年，台灣最大的問題，「就是執政黨、就是賴清德帶頭破壞憲法、藐視憲政，這正是台灣重大動盪的來源。」

鄭麗文指出，因為不管是民進黨的台獨黨綱，或是《正常國家決議文》，都是徹底否定中華民國憲法，與賴清德今天說每天都要遵守憲法完全相反。

鄭麗文也要求賴清德回答，「你到底是效忠中華民國憲法，還是效忠台灣國憲法？你到底是要制定台灣國憲法，還是要回歸中華民國憲法？」

鄭麗文批評賴清德「每天領中華民國的俸祿與公帑，頂著中華民國總統的位置，卻還要顧左右而言他，心虛已經昭然若揭」，她質問賴清德，「是否還要繼續成為國際媒體所說的魯莽領導人、麻煩製造者，以及兩岸衝突最危險的引爆點與導火線？」

鄭麗文批評，面對全世界高度關注的習特會之後，台灣立場最關鍵的問題，賴清德完全避而不談，選擇自欺欺人、鴕鳥心態，只會讓台灣陷入更不安、更危險的處境。

2025年11月26日，賴清德主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（台灣總統府提供）

鄭麗文強調，民進黨與賴清德不要閃躲、不要迴避、不要自欺欺人。民進黨的台獨主張、兩國論主張，從來都不是美國支持的政策。特朗普已公開說不希望看到有人走向台獨，也清楚挑明不會為台獨出兵，美國軍隊不會越過九千五百英里來支持台獨。

她並引用美國駐北京大使龐德偉受訪時的談話，龐德偉指出，美方「完全支持《台灣關係法》、三公報，以及六項保證。不支持台灣獨立，也不希望看到任何跨海峽的脅迫行為，希望這件事能和平解決。美國想要的其實和中國想要的一樣，希望和平與穩定。美國不選邊站，希望由台灣人民、中國人民自己決定未來」。

鄭麗文：超過八成台灣民意支持兩岸透過對話協商

鄭麗文表示，根據國民黨智庫最新民調，她訪問中國大陸回來後、習特會時刻，超過八成台灣民意支持兩岸透過對話協商，和平解決台灣問題、兩岸問題。

她主張結束冷戰思維，改變第一島鏈作為戰爭前沿的前線，轉換成和平繁榮之鏈，也得到65%民意支持。「只剩下民進黨還在嘴硬、還在反對」，她批判民進黨不要再做區域和平穩定、兩岸和平穩定、世界和平穩定的破壞者、搗亂者。

鄭麗文重申，台灣不需要在中美之間選邊站。她非常高興看到中美領袖共同清楚表達對兩岸、中美和平穩定關係的承諾與決心，這應該是中美台、甚至整個東亞與世界共同的意願。