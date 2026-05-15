習特會｜鄭麗文稱台海新紅線確立：台獨與和平水火不容

「習特會」備受關注，台灣議題成為會談焦點，國家主席習近平提出「台獨」與台海和平水火不容。台媒《聯合報》報道，國民黨主席鄭麗文15日（周五）在國民黨推出的全新政論節目「KMT直球對決」上表示，習近平和特朗普可能重新定義大國關係與世界秩序，直接牽動台灣處境，「新紅線的確立帶來的是中美關係新時代的定位」，此紅線的核心即台獨與台海和平水火不容。



2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

鄭麗文表示，過去中美關係多以建交三公報等既有架構作為基礎，但這次習特會顯示，中美可能正在進入新的架構與新的定位。她強調，這次國際社會關注的關鍵，就是美國是否會從過去「不支持台獨」，進一步更清楚表達「反對台獨」。

鄭麗文表示，「一中政策」與「反對台獨」為國民黨長期立場。若美國在台獨問題上排除更多模糊空間，將紅線畫得更清楚，反而有助建立中美和平穩定關係，這也如同九二共識與反對台獨有助於建立兩岸和平穩定關係一樣。

鄭麗文又說，習特會所傳達的訊息與國民黨近來主張完全符合。無論是希望中美合作、避免衝突，或是透過風險管理避免戰爭，核心都在於排除最危險的導火線。如果兩岸發生戰爭、軍事衝突，最危險的就是台獨傾向跟主張，只要把「不可能台獨、不會台獨、反對台獨」講清楚，風險就能被有效管理，台海才有可能迎來和平穩定。

鄭麗文。（路透社）

鄭麗文又表示，台灣不能只是坐等大國談判結果，台灣應該可以扮演積極角色。她主動出擊，先與北京營造互信與友好氛圍，爭取台灣在國際變局中的主動權。

鄭麗文批評，民進黨政府對特朗普動向一無所悉，與北京的溝通管道中斷，與白宮、華府間也缺乏順暢管道。賴清德不願意認真反省與調整民進黨的兩岸路線，才讓台灣陷入被動處境。