台網紅若盈「餵狗飲酒」被鬧爆虐待動物　捲歌后三角戀風波引轟動

42歲歌后魏如萱與小21歲鮮肉男友Ian，以及網紅若盈的三角戀鬧得沸沸揚揚，讓若盈一舉爆紅，成為網絡關注焦點。



近日她又因在IG限時動態曬出帶愛犬去海邊的畫面，引發一波爭議。照片中，若盈不僅享受陽光與美酒，還被眼尖網友發現其朋友竟然倒酒給小狗喝，還寫下：

他喝醉後一直狂吠。

隨即掀起網友罵聲。

網紅若盈及其朋友餵狗喝酒被炎上。（IG@raeteng）

有網友質疑：

狗能喝酒嗎？

並翻查資料後指出，狗無法代謝酒精，若誤飲可能造成酒精中毒，症狀包括嘔吐、呼吸困難、心跳變慢，嚴重甚至可能致命。

由於後果嚴重，許多人痛批若盈行為不當：

「這根本是動物虐待」

「當狗只是道具嗎？」



眼見輿論反彈，若盈火速刪除限時動態滅火，但依舊擋不住網友的怒火。不少人直言：

「養狗的基本知識都不知道嗎？」

「長得漂亮卻一直做瞎妹事」

「真的傻眼，狗狗太可憐了！」



這起事件再度讓她被炎上，也讓外界質疑她是否為了流量而不計後果。

