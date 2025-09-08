台網紅若盈「餵狗飲酒」被鬧爆虐待動物 捲歌后三角戀風波引轟動
撰文：聯合新聞網
42歲歌后魏如萱與小21歲鮮肉男友Ian，以及網紅若盈的三角戀鬧得沸沸揚揚，讓若盈一舉爆紅，成為網絡關注焦點。
近日她又因在IG限時動態曬出帶愛犬去海邊的畫面，引發一波爭議。照片中，若盈不僅享受陽光與美酒，還被眼尖網友發現其朋友竟然倒酒給小狗喝，還寫下：
他喝醉後一直狂吠。
隨即掀起網友罵聲。
點擊圖輯放大查看若盈及其朋友「餵狗飲酒」過程▼▼▼
有網友質疑：
狗能喝酒嗎？
並翻查資料後指出，狗無法代謝酒精，若誤飲可能造成酒精中毒，症狀包括嘔吐、呼吸困難、心跳變慢，嚴重甚至可能致命。
由於後果嚴重，許多人痛批若盈行為不當：
「這根本是動物虐待」
「當狗只是道具嗎？」
網紅若盈因與魏如萱和Ian的三角戀成為網絡關注焦點▼▼▼
+17
眼見輿論反彈，若盈火速刪除限時動態滅火，但依舊擋不住網友的怒火。不少人直言：
「養狗的基本知識都不知道嗎？」
「長得漂亮卻一直做瞎妹事」
「真的傻眼，狗狗太可憐了！」
這起事件再度讓她被炎上，也讓外界質疑她是否為了流量而不計後果。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】