台中市政府遭暴力攻擊　失控男持球棒狂砸　眾人四散逃離｜有片

台灣台中市政府今日（28日）發生一起襲擊事件。一名40歲董姓男子闖入政府一樓聯合服務中心，持球棒瘋狂破壞服務櫃台，造成擋板、公用電腦受損。現場人員緊急報警處理，所幸無人受傷。目前，警方已經將該男子帶回，其涉案動機仍待進一步釐清。



5月28日下午3時40分，一名40歲董姓男子闖入台中市政府一樓聯合服務中心，持球棒瘋狂破壞服務櫃台。（影片截圖）

5月28日下午3時40分，一名40歲董姓男子闖入台中市政府一樓聯合服務中心，持球棒瘋狂破壞服務櫃台。（影片截圖）

綜合《聯合報》、《風傳媒》等台媒報道，事發於今日（28日）下午3時40分，地點位於台中市政府文心樓一樓的聯合服務中心，平時提供民眾咨詢辦理相關業務。據台中警方透露，該男子持球棒進入聯合服務中心後，隨即揮舞破壞服務櫃台。

據網絡流傳影片顯示，現場多處櫃枱的亞克力板、電腦等設備被砸毀，正在上班的政府工作人員及諮詢的民眾被嚇得紛紛後退躲避。拍片民眾不斷驚歎，「哇X，神經病誒，好可怕」。

事件發生後，現場人員立即報警。警方趕到現場迅速將男子壓制管束並帶回，另同步通知家屬及相關部門協助處理，所幸無人員受傷。至於男子為何持球棒進入市政府鬧事，警方目前尚未公布原因，仍待調查釐清。

警方趕抵現場迅速將男子壓製管束並帶返。（民眾提供）

警方趕抵現場迅速將男子壓製管束並帶返。（民眾提供）

台中市政府指出，後續已加強各出入口及周邊巡視與巡邏，以維護民眾及政府人員安全。