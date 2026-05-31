台灣網民建議「解放軍仿效美軍斬首賴清德」 被判拘50日緩刑3年
撰文：盧詩文
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今年1月，一名台灣網民發文提出解放軍可以「仿效美軍斬首賴清德」，5月25日，台灣法院以恐嚇危害安全罪判處被告拘役50天，可易科罰金（以罰款代替監禁）5萬元（新台幣，下同；約港幣12500），緩刑三年。
綜合《中時新聞網》、《聯合網》報道，新北一名許姓男子今年初在台灣網絡論壇「批踢踢實業坊（PTT）軍武版」使用帳號「DameLillard」發佈推文：「聽說解放軍實力勘比美軍，建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」。台灣警方獲報後查出許男身份並將其移送當地法院。
判決書指出，許男未考慮理性處事，僅因對政局不滿，竟恣意於網絡發表恐嚇危害安全之文字言論，隨後判處被告拘役50日，可易科罰金（以罰款代替監禁）5萬，緩刑3年。
回應：早知道註明是反串
判決出爐後，新聞被轉貼到PTT，許男則在下面辯稱「算我自己傻，不過大家都知道我立場，那純粹是反串」，他坦言若當時有意識到在（推文）後面注明反串，讓檢察官看出來，應該就能逃過一劫。
但該言論令不少台灣網民傻眼，紛紛留言：「有些話不是說自己在反串就可以沒事的。」、「就算是反串，但涉汲刑法恐嚇公眾都很危險，就像在那邊（大陸）喊有炸彈的差不多意思。」
值得注意的是，今年1月，央視在一檔軍事節目中播出解放軍實戰演練「斬首」行動的畫面。隨後，央視旗下新媒體賬號「看台海」截取部分畫面並發佈短視頻，影片中引述上海對外經貿大學副教授胡勇的採訪稱：「解放軍早就已經有了針對台獨首腦人物的『斬首』行動的預案，一旦決定出手，解放軍是一定有把握會拿下賴清德的。」
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