福原愛婚變｜台媒：江宏傑申請離婚、將爭兩子女撫養權

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-23 12:17

日本乒乓球前國手福原愛與丈夫江宏傑曾被認為是一對乒壇金童玉女，惟近期卻陷入婚變，備受台灣、日本兩地關注。據台媒周五（23日）報道，江宏傑日前已向法院訴請與福原愛離婚，兩人並將對一子一女的扶養權開啟爭奪戰。 高雄法院已證實，確實有受理江宏傑家的家庭事件，至於江宏傑所屬的經紀公司華研則表示，希望外界能夠給予當事人空間。

台媒引述多方報道稱，江宏傑已在周四（22日）向高雄法院送件、訴請離婚，結束5年婚姻。高雄法院周五證實，確實有受理江宏傑的家庭事件，至於是由誰來申請，涉及家事事件處理程序，則依法不公開，並不方便透露。江宏傑的華研則表示，希望外界能夠給予空間，讓江宏傑與福原愛平靜處理。報道指，江宏傑與福原愛將來勢必也會開始爭奪3歲女兒及2歲兒子的扶養監護權。

江宏傑與福原愛婚變的消息始於3月，福原愛被《週刊文春》爆料已於1月提出離婚，《女性SEVEN》則刊出她2月時和一名男子在日本橫濱約會的照片，並指二人在橫濱及東京家中約會、過夜。對於該男子，江宏傑得知後非常錯愕，直言不知其身份。

而不倫疑雲傳出的同時，一名「福原愛友人」也向《週刊文春》聲稱，江宏傑對福原愛有精神、言語霸凌的情況，更曾稱江家是「怪物家族」等。

（台蘋/中時/ettoday）

▼▼▼福原愛與江宏傑甜蜜不再▼▼▼