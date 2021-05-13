台灣疫情︱萬華茶室2女確診　陪酒小姐輪番坐檯恐接觸人數破千

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-13 14:01

台灣昨（12）日一次新增16例本土個案，其中有2例在台北市萬華區茶室當小姐，消息一出引起恐慌，因為店內「公檯制」的坐檯服務，接觸人數恐破千人，為了盡速匡列接觸者，警方調閱監視器追查出入茶室的民眾，並針對從業人員進行名單查核。

昨日指揮中心公布的16例本土個案，其中2例（案1220、案1221）在台北市萬華區茶室當小姐，案1220為60多歲女性，於三水街「鴻達茶藝館」工作，5月6日出現疲倦、發燒、喉嚨不適等症狀，6日至8日曾到診所就醫，11日因症狀持續改至醫院就診，經採檢昨日確診，感染源有待釐清，由於個案曾前往中和雙和醫院就醫，急診醫護也被要求全面採檢。

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另外案1221為50多歲女性，於西園路一段「楓香清茶館」上班 ，5月7日曾搭遊覽車南下嘉義參加兩日進香團，10日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，11日至仁愛醫院採檢呈現陽性、病毒量高，目前感染源仍不明，目前初步掌握42名接觸者；雖然2人工作場所皆稱清茶館，但實際都是「阿公店」，小姐會輪番坐檯，小姐陪客人喝酒，因此匡列人數恐怕暴增，消息曝光後附近業者相當憂心，皆紛紛暫停營業，整條街瞬間宛如空城。

對此台北市政府昨晚表示，11日時萬華分局已有派人前往市內的特殊營業場所進行臨檢與防疫宣導，為了盡速釐清匡列相關接觸者，也緊急調閱監視器，查閱曾經出入確診阿公店的民眾，並針對從業人員進行名單查核，北市府更要求萬華分局針對管轄範圍內列管的100多家飲酒店進行實名制查核；陳時中今（13）日早上在立院表示，萬華茶藝館必須積極圍堵，昨（12）日有和萬華分局開過會 ，了解當地情況，至於該如何讓當地積極篩檢正在安排中。

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