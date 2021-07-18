新冠疫苗︱接種後不宜喝兩種飲料　台醫生警告：排尿影響疫苗效果

台灣彰化縣衛生局今天增設22處快打站，為上網到COVIN-19公費疫苗預約平台登記施打意願及預約注射的市民接種，上午員林市與社頭鄉的快打站注射率7至8成；到場注射的市民年齡層分布廣泛，幾乎沒家屬陪伴，對於今天被排到注射疫苗都很開心，有市民說「能打到，榮幸！」



由於台灣今天注射疫苗的都是有意願者，報到相當踴躍，一早各快打站川流不息，協助接種工作的醫療院所人員十分忙碌，台灣員生醫院支援員林小學快打站，家醫科主任余宜叡叮嚀每一名注射疫苗的市民在注射後要多喝溫開水，黃姓市民回答：「有，都喝很多茶。」余宜叡連忙衛教：「打完疫苗，多喝溫開水比較好，一天可以喝1500cc。」

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61歲的黃姓市民說，防疫期間每天在家不出門，以免造成上班子女的困擾，政府建置網路平台開放市民登記注射意願和預約注射，他覺得很便民，能注射AZ疫苗，他感到榮幸，接種後半個月產生保護效力就可以比較放心出門。

另一名注射的市民表示，他錯過第一梯次的登記時間，不在今天的注射名單內，可是他真的急需接種，今天不管三七二十一，直接衝到快打站表明有注射意願，央求醫護一定要讓他打完，他很感謝醫護體諒，讓他如願以償。

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「接種疫苗之後，應該多喝溫開水，不適合用刺激性的飲料替代白開水。」台灣員生醫院家醫科主任余宜叡說，很多市民有喝茶習慣，年輕人喜歡喝手搖茶飲，茶與咖啡都是刺激性飲料，喝了多排尿，不利疫苗接種效果，無論注射疫苗或夏日平常，最好的飲品仍是溫開水。

員林常春醫院支援社頭小學快打站，醫護做好人流管制，預約注射的市民依照引導坐在活動中心裡的注射區，醫師評估身體狀況良好，即由護理師注射疫苗。常春醫院副院長林郁表示，常春醫院剛成立，出動30多名醫護到場，今天上午兩個多小時來了366人，注射算是踴躍，人多但井然有序，看到鄉親個個面帶笑容離開，醫護忘了穿著防護衣汗流浹背的不舒服。

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彰化縣預約今天注射約1萬2500人，可能是假日，人數比昨天多兩成，衛生局增設22個快打站，合計200站，分為273場次為市民服務，今天員林小學快打站上午注射率約72%，社頭小學快打約82%，下午場各有500人預約，注射率可望都衝破八成。

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