《刻在我心底的名字》爆抄襲　 一文睇清台灣法律如何判定

2020年出品的台灣電影《刻在你心底的名字》主題曲──《刻在我心底的名字》，日前獲頒金曲獎「年度歌曲」（該曲亦獲得2020年第57屆金馬獎「最佳電影原創歌曲」），卻遭台灣知名主持人吳宗憲質疑並非「原創」，因與西洋老歌《Reality》相似度極高。

消息傳出後，有網友陸續發現該歌曲與中國大陸著名獨立音樂人JINBAO，於2019年發表的作品《自由が丘》前奏幾乎一模一樣，還與2015年發行、陸續被翻唱成中文、韓文版的日文福音歌曲《主は我らの太陽》旋律高度相似。而究竟在兩岸法律判定上，《刻在我心底的名字》是不是抄襲呢?



第32屆金曲獎「年度歌曲獎」由《刻在我心底的名字》奪得，演唱者盧廣仲開心代表領獎。（中央社）

目前，該曲的三位星馬創作者與金馬執委會皆出面解釋，但《刻在我心底的名字》所引發的風波至今仍未停歇，不少網友以網傳「相似或相同的旋律超過八小節（有一說四小節）即構成抄襲」，認為該曲很明顯就是「抄襲」了。但抄襲的判定真有這麼容易？法律上有沒有什麼清楚、明確的方法來辨別呢？

於知名影音網站搜尋《主は我らの太陽》，很快便能找到該曲的中日韓文三種版本。（Youtube）

所謂的「相似旋律超過八小節即構成抄襲」這一說法，其實並無法律明文規定。而且一般大眾常說的「抄襲」二字，更沒有出現在著作權法之中。

由於中國大陸與台灣皆為世界貿易組織（WTO）會員，知識產權法方面需遵守WTO規範、保障各項知識產權，這也讓兩岸的知識產權法大方向相似，僅在細節不同。

法律上對於「抄襲」的判定，只有「重製」與「改作」。單看法條的文字說明，想必大部份民眾對於「重製」、「改作」的解釋還是一頭霧水，分不清「抄襲」的界線在哪裏。

「重製」，意思是一模一樣、相同或實質近似。以文章來舉例的話，就是讓人覺得兩篇故事的劇情看起來是一樣的。只要是各方面來說都讓一般人覺得非常相近，就有可能構成著作權法中的「重製」（即大眾口語中的抄襲）。

「改作」則類似今日年輕人流行的同人創作（戲劇、遊戲、動漫畫衍生的改編或是二次創作），比如給《哈利波特》寫了前傳、外傳，故事內容還是在原來的《哈利波特》世界去進行，依然有着那些角色，會讓人誤以為是《哈利波特》眾多系列的其中一本，就屬「改作」。改作與重製的差別在於，重製不會有單獨、獨立的著作權。

法律上對於「抄襲」的判定，對比前述定義來說，其判定是更復雜的。無論是小說、歌曲，還是服裝、商標等，在著作權法中除了比抄的「量」多寡，更要比抄的「質」。

而歌曲的比對，除了用耳朵聽外，還要比對曲譜、和絃、選調等，若是進入到司法程序，還需請教具有音樂背景的學者進行鑑定，法官需判斷創作者是否有直接接觸、合理機會接觸的可能性。如果是大眾耳熟能詳的歌曲，那被接觸、影響的機率較高。

除了「重製」與「改作」外，法律上還有「獨立著作」一詞，即無實質、合理機會的接觸下，有兩個類似的作品，就有可能是獨立創作（各自擁有著作權），不會構成侵權。

一有作品涉嫌抄襲，便有網友熱心做比對影片。但這樣的比對以著作權法的角度來說，還不夠完整。（Youtube@MsWang333）

比如台灣於2012年時，歌手王心如的歌曲《到底愛怎麼了》遭控抄襲藍又時的《睡美人》而鬧上法院。儘管兩位不同大學的音樂系主任，皆認為兩首歌曲相似度高達九成，但法官以被告沒有實質接觸而無罪結案，最後兩人和解。

今日法院關於抄襲的判定，較看重「實質近似」與「接觸」。不過即使進入訴訟階段，檢察官、一審、二審的法官見解也不一定相同，由此可知要判定一個作品是否抄襲，並非是大眾主觀認為就能下定論。雖然著作權案件的一切結果還是以法院判決為主，但該法採「屬地主義」原則，所以疑似被《刻在我心底的名字》侵權的創作者們，要跨海提告或是究責仍有難度。

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