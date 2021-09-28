台灣澎湖出現紅疹「怪病」診所爆滿病因未明　醫生籲出門穿長袖

台灣澎湖近日有不少民眾皮膚出現大片紅疹且奇癢無比紛紛就醫，造成當地兩家皮膚科診所爆滿，部分民眾也到三總分院及部立澎湖醫院求醫，醫師發現民眾的症狀都十分一致，初步研判是蚊蟲、禽螨叮咬或接觸到不明花粉，建議衛生局進一步蒐集病患居住及工作地點，了解有無地緣性，衛生局則表示，也協請台灣本島皮膚科醫生協助鑑別診斷。



澎湖這兩天有不少民眾因手肘內側及脖子等處出現紅疹劇癢，一到醫院才發現很多人都症狀相同，澎湖在地林建成等兩家皮膚科診所爆滿，醫生已看了8、90人，還有200多人候診。

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澎湖衛生局副局長彭紋娟表示，經查詢各院，醫生都指非傳染病，而是種接觸性皮膚炎，由於澎湖中秋過後，東北季風起，可能有些花粉飄散或草叢不明物質接觸到皮膚，導致民眾曝露在衣物外的肢體出現紅疹，建議民眾如果這段時間到戶外，最好穿上長袖，包括頸部及手肘都以衣物保護好，減少接觸機率。

彭紋娟說，包括開業醫生、衛生所主任等對這類病患都開藥膏供擦拭，都能有效緩解症狀，衛生局也找和部立澎湖醫院及三總分院有合作關係的台灣本島灣幾家醫院協助鑑別診斷，進一步查明原因。

澎湖三總分院皮膚科主任林佳樺昨天看診60人，即超過10多人有紅癢情形，尤其在脖子處有一群一群的紅疹，推測像蚊蟲或禽蟎叮咬，但沒抓到直接誘發的因子，需待衛生局及環保署進一步調查。

林佳樺說，民眾其實無需惶恐，只要別過度搔抓，就不會留下疤痕，若無法立刻就醫，就建議先冰敷或擦些精油延緩症狀，醫院則會會給些低劑量口服的抗阻織胺，比較嚴重的人會給些口服的類固醇。建議衛生局應蒐集診所病人的居住及工作地對，做地域上的統計與，進一步了解原因。

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