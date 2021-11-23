台灣高中竟成以太幣「挖礦場」！ 半年盜近4萬度電24小時不停挖

位於桃園龜山區的光啟高中遭內部人私設挖礦場，前官姓資訊技佐透過葉姓組長取得挖礦程式，想賺以太幣卻不想支付龐大電費，竟把校內儲藏室打造成「礦場」，私接電供13台主機、101張顯卡，半年來24小時猛挖礦，竊取校方14萬多元台幣電費，檢方偵結依竊盜罪嫌起訴官，葉獲緩起訴。



檢警調查，官男（36歲）去年1月經葉男（55歲）取得虛擬貨幣「挖礦」程式，打算透過電腦設備挖礦賺取以太幣，竟私下偷偷在校區內3樓儲藏室架設挖礦機房，去年2月15日起私接校方電力，以每小時運轉約130瓦（0.13度），全天24小時不斷運作。

檢方估計，官男挖礦近半年，約竊取校方3萬9074.88度電，直到去年6月17日教務主任中午巡視校園時，這才驚覺儲藏室竟然被當作機房，經報警在現場查獲高達101張顯示卡、13台主機、電源供應器及螢幕、風扇等設備，並由校方對官、葉提告。

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檢方訊時，官、葉君坦承不諱，並有校方查獲證物、台電用電量紀錄及現場照片佐證。檢方根據官竊取電量計算，認定他竊取光啟高中校內電費14萬4577元台幣。

檢方認定官犯嫌明確，其竊電行為在密切時間為之，主觀上應出於單一犯意，應論以接續犯一罪，偵結依竊取電能罪嫌起訴他。

另葉姓組長因提供挖礦程式，有協助官男竊取電能犯意，為幫助犯，但檢方考量他坦承、無前科，犯後知悔悟態度良好，考量經過這次教訓應知緊惕，予以緩起訴處分，命他應向公庫支付3萬元台幣。

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