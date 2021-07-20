非法礦場現3800台PS4改裝挖礦機？真相曝光竟然同《FIFA 21》有關

烏克蘭警察於日前破獲國內一間非法盜用電力的虛擬貨幣礦場，除了收押五百台現在大家應該都頗熟悉的礦機外，還有三千八百台 PS4 主機。由於先前流傳過 PS5 可以修改成礦機使用，所以在第一時間有部份媒體報導，這是第一起大量使用遊戲主機來計算虛擬貨幣的案例。



但根據當地經濟媒體 Delo 的追蹤報導，指出修改 PS4 主機來計算虛擬貨幣的效率實在不高，再加上烏克蘭警察公開的照片當中，除了 PS4 主機本體外，還可以看到大量的遊戲光碟片。因此認為這批 PS4 主機是使用一些「非正規手段」執行特別是在歐洲有極高經濟價值的《FIFA 21》，大量生產遊戲內貨幣等內容產品販賣。

【延伸閱讀】Bitcoin︱加密貨幣是龐氏騙局抑或新黃金？諾貝爾獎得主詳細分析（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 10

相關圖輯：《FIFA 22》10月1日發售 不法分子又有新一波發財機會？▼▼▼

+ 13

【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】