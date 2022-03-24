東航 MU5735空難｜台灣政府、民間到綠營側翼的三種聲音

中國東方航空一架編號MU5735的客機3月21日發生墜機，不幸消息震驚中外，從失事畫面到各式搜救，乃至蒐羅過往類似空難事故的訊息迅速登上各大媒體版面，截稿為止，俗稱「黑盒子」的飛行記錄器仍未尋獲，東航失事原因有待相關飛安調查機構逐一釐清。

3月21日搜救人員在廣西藤縣墜機現場發現的飛機殘骸（手機照片）。（新華社）

對於這起東航事故，台灣總統府21日當晚即轉達蔡英文的關懷及慰問。台灣總統府發言人張惇涵表示，台灣陸委會及相關單位將密切掌握情況發展，蔡英文除向不幸罹難之旅客及家屬表達哀悼之意，也期盼搜救工作能夠順利進行。台灣行政院長蘇貞昌則在次（22）日表示，「這是非常大的悲劇與憾事，中國如果有需要任何協力，都願意盡力」，蘇貞昌同時對受難者及家屬表達致意、致哀，並且一直在注意有沒有台灣人。

儘管兩岸關係低迷，且受烏俄戰事「想像所及」，近來衍生更多台海安全問題的討論，兩岸矛盾叢生越烈，然而面對航班失事造成上百人命殞，民進黨政府官方的回應屬情理之中，也無可厚非，終究回歸為政者懷民胞物與之情。台灣陸委會當晚也發布新聞稿慰問東航空難，並表示如有需要，台灣也願提供必要協助。

兩岸官方溝通儘管中斷成常態，但近年在彼岸遭逢重大災難、致人命財產損傷時，兩岸領導人多會基於人道關懷傳達慰問之意。（台灣總統府）

此外，空難事故消息一出，台灣民間在震驚之餘，也自然關心起機上是否搭載台灣籍乘客，台陸委會遂透過海基會、台民航局等機構掌握情況發展，並請陸方儘速協助查明。次日，大陸國台辦經有關部門核查，也相當及時回應了來自台灣官方與民間的關切事項。總的來說，面對大陸東航這起不幸事件，兩岸官方與政府機構資訊往來整體呈現「循規蹈矩」。台灣民間關切的除了是否有台籍人士登機外，也在缺乏足夠科學證據下，熱議、揣度各種造成東航機體垂直墜落的可能原因。

然而，若來自台灣官方與民間的這些反應尚且能夠理解，那部份「台派」意識濃烈的社群號，其討論起東航失事時，遠離哀矜初衷，甚而扣下「認知作戰」的帽子，則已然陷入另一種形式的意識形態失控墜落。

+ 3

待大陸官方證實東航失事消息後，陸網也曾就這架波音737-800客機進行討論，不少大陸網友甚至聯想到2010年黑龍江的「伊春空難」失事意外，同時也回顧了近20年來，波音737系列客機所發生的多起「機毀人亡」重大事故。在網路輿論與新聞追逐標題點閲的帶動下，「波音737被稱為世界上最危險的飛機」的聳動字句躍成標題，客觀來說，這論據已超出了科學論證的範圍，而更傾向為一類主觀昂然下的話語。然而，也就是這類針對波音公司以及737型客機的不準確質疑，讓台灣部份只要一有「反中」機會便能反到臚內高潮的群眾，抓到了話柄。諸如「中國掉了一架 737-800，官方跟網路就開始洗地，賴給波音公司」，甚至連帶抨擊了轉發報道的幾家台媒。類似的反駁除了直接對稱性的捧「737-800是史上最安全的飛機之一」外，也不忘在網路社群提點留心中國大陸的認知戰。例如「中國之所以要快點賴給波音，除了近來的反美情緒，以及波音同時也有軍用飛機業務，還有轉移注意力，不要關注到中國飛安、東方航空、人為因素、大量百姓死亡的效果」。

當然，在廣面的台灣輿論與新聞反映上，針對東航事故更多的還是人本關懷，但部份擅長在社群帶風向的台派粉專，在空難發生不過48小時的時間內，趁勢也要耙一耙中國陰謀論，甚至不惜借憾事馮京當馬涼，揶揄噁心中國一番，這些言論既不厚道，也缺乏根據，附體的不過是同樣主觀昂然下的聳動靈魂，對應到官方、民間回應事件時的絕大多數理性，自認主觀與洞見發達的台派群體，如何就不懂得關起門來為自己羞愧一場？