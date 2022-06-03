議員揭網軍IP出自台北市府　官方證帳號屬員工將依規懲處

台北民進黨籍市議員王閔生周四（2日）在市政總質詢時指出，批踢踢實業坊（PTT）上多個網軍帳號都曾用台北市政府的IP地址發文，要求市長柯文哲徹查。事後台北市政府資訊局表示，經查，來源是財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，其坦承有3個帳號在公務時間從事私務，將依規範懲處。



據王閔生指，涉事帳號有LoveError、going70、going90、sinju1204等，都曾用台北市政府的IP發文。台北市政府資訊局隨後發布新聞資料表示，就有疑似公務員上班時間在PTT發文並遭投訴造謠事件，即刻啟動調查。據該局指，北市府使用公務網路，上網出口皆集中管理，市府及所屬機關上網時會共用IP，因此有多人使用同IP的情形，經技術人員協助調閱紀錄，比對來源確認為上述林姓員工。

林姓員工坦承，LoveError、going70、going90均為他的帳號，但發文為自身遭遇，是要抒發不滿，而非造謠，就在上班時間從事非公務行為，他願意接受懲處。資訊局表示，文章是否不當及相關懲處，將待獎懲委員會討論處理。

另外，資訊局指出，帳號tXXXXXXXXXg為衛生局健康管理科同仁持有，惟是在PTT發布徵才資訊，屬公務使用，無違反市府規定；另一名同仁則因上班期間上網修改PTT出版文章，因網路架構而使用同一組IP，3人並無相關聯。