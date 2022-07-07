前AV女優鈴木涼美入圍芥川賞　台灣網民力讚：妳的生活將改變女性

38歲前AV女優、作家鈴木涼美以作品《資優》入圍第167屆芥川賞（芥川獎），消息在台灣引發回響。7月5日，鈴木涼美也發文表示，自己在社群媒體上接獲不少台灣網友留言恭賀，她猜想原因可能跟台灣出身的作家李琴峰曾獲芥川賞有關，她表示，一想到有跟她經歷相同的台灣女性留言給她「是令人感動的瞬間。」



日媒《體育日本》（Sponichi Annex）報道，鈴木涼美以作品《資優》（ギフテッド）入圍第167屆芥川賞（芥川獎），由於她過去在就讀慶應大學時曾以「AV女優」身分拍攝影片，之後又曾擔任日本經濟新聞記者，擁有各式各樣人生經歷，多才多藝引發話題。

被問到入圍芥川賞後身旁人士的反應，鈴木說，在日本大概只有兩位親戚長輩打電話來關心，意外的回響不多，但就在入圍公布幾天後，反倒在意想不到的地方與方式獲得回響。

鈴木說，大概是入圍公布5天後，一早起床電話響起通知的情況有異，一看竟然是社群媒體IG上有約3000個通知，「全部都來自台灣」。她猜測，似乎是因為入圍新聞被譯成中文，可能是李琴峰曾獲芥川賞，讓芥川賞在台灣也具有知名度。

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就來自台灣的留言內容，鈴木說，大部分都用中文書寫，但也有用英文或不太通暢的日文書寫，包括「妳的生活方式將改變未來的女性」之類，或是「We support you from Taiwan」（來自台灣的支持）等。

看到來自台灣網友的回響，讓鈴木思考台灣女性所處的環境。她說，台灣女性大概也都各自有各自的人生經歷，但一想到可能有人跟她的經歷有相似之處，所以留言給她，「是令人感動的瞬間。」

東大畢業曾任記者 4年拍70多部AV

台灣《ETtoday新聞雲》報道，鈴木涼美的父親是法政大學名譽教授鈴木晶，母親是翻譯家灰島佳里，從小到大都是就讀貴族名校，學生時期到新宿當酒店公關，20歲就讀慶應大學時被挖角拍AV，以藝名「佐藤るり」入行4年，拍了70多部片。

她引退後進入日本經濟新聞社擔任記者，並且在東京大學就讀研究所時，以自身拍AV經驗撰寫成論文，隨後更將論文變成書籍出版，不但擁有名校高學歷，拍過AV、當過記者，也成為新聞評論員。

《資優》述夜生活首度入圍芥川賞

現年38歲的鈴木涼美首度入圍芥川賞，其撰寫的小說《資優》，描述擔任酒店女公關和重病的母親之間的互動，夜生活的人物描述相當寫實獲得高評價。

她提供給大會一張背影照作為入圍發表，意外引發網友好奇「怎麼不轉過來」，還被友人笑虧「為什麼一個人在洗衣服」，為此發文說明，照片是知名攝影師石垣星兒拍攝，主題是走家庭風，眾多網友也湧入留言道賀。

鈴木涼美撰寫的小說入圍芥川賞，給大會一張背影照引發話題。（鈴木涼美IG）

芥川賞將於7月20日公布獲獎名單。芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，通常頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞同為每年頒發兩次。

芥川賞是為了紀念日本大正時代文豪芥川龍之介所創設，於1935年頒發第一屆獎至今已經有80多年歷史。其中出生台灣的女作家李琴峰憑《彼岸花盛開之島》榮獲第165屆芥川賞，在日本跟台灣都成為熱門話題。