佩洛西訪台｜造謠指政府花9400萬遊說來訪　台男被查獲移送法辦

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）月初訪台，有網友貼文指稱政府花新台幣9400萬元遊說佩洛西，台中市警方今（14）日宣布查獲貼文的林姓男子到案，依違反社會秩序維護法移送台中地方法院簡易庭。



台灣媒體《中央社》報道，台中市警察局刑事警察大隊表示，外交部於日前已針對批踢踢實業坊（PTT），有網友張貼「台灣政府花費新台幣9400萬元聘用美國公關公司遊說美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台」的內容，發布澄清為不實訊息，但仍有民眾未經查證就將不實訊息張貼至社群平台。

警方指出，林姓男子於社群平台貼文並附圖片稱「美國司法部網站資料顯示政府在2018至2022期間，共花300多萬美金（9400萬台幣）遊說裴洛西」，未先查證美國司法部網站及外交部資料，事後遭網友截圖檢舉，涉嫌散布不實訊息。

警方表示，林姓男子到案後指稱覺得這是很重要的訊息，應該讓大家知道，當下沒有特別查證，不知道這樣會涉及刑責，並非惡意散播，未料會被截圖檢舉，對於自己的行為十分後悔。

警方依違反社會秩序維護法將林男移送台中地方法院簡易庭，根據社維法規定，散布謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

台中市林姓男子轉貼有關裴洛西訪台的不實訊息，被依違反社維法裁處。（台中市警察局）

台灣「外交部」8月4日和5日已嚴正澄清，針對網路輿論宣稱台灣政府花錢找公關遊說裴議長訪台事，純屬憑空捏造，絕非事實。外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。經外交部查證，網傳公關公司文件資料是假造圖片，包括表格內容及負責人的簽名均是偽造。外交部譴責惡意散播偽造資料，用以詆毀重要訪賓及台灣政府的行徑，並呼籲民眾切勿相信，也避免轉傳。

「外交部」呼籲，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊，對民主台灣發動認知作戰之際，請全體人民高度留意，切勿聽信或傳播不實的假訊息，以免成為境外敵對勢力對台灣進行認知戰的工具及散播媒介。