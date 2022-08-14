吳成典主張和平統一　國台辦：新黨將在兩岸關係發揮重要作用

撰文：梁子傑
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新黨13日晚舉行29周年黨慶，並發表和平反戰宣言，追求和平統一。對此，國台辦今（14）早表示，新黨為推進祖國和平統一進程作出了積極貢獻，相信其也必將在今後的兩岸關係中發揮重要作用。

新黨13日於台北大安森林公園舉行29周年黨慶，新黨吳成典、副主席李勝峯等發表和平反戰相關宣言。吳成典在致詞時表示，新黨的立場就是統派，因此當然要追求國家統一，但也堅定追求要和平的立場。

國台辦：新黨成立以來為兩岸關係作出了積極貢獻

官方媒體《新華社》報道，國台辦發言人馬曉光14日表示，新黨成立29年來，旗幟鮮明主張兩岸和平統一，堅定堅持一個中國，堅決反對「台獨」，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出了積極貢獻。

國台辦表示，相信新黨也必將在今後的兩岸關係中發揮重要作用。我們願在一個中國原則基礎上，繼續同包括新黨在內的島內各界有識之士一道，共創祖國統一歷史偉業，共享民族復興偉大榮光。

新黨29周年黨慶　吳成典：追求國家統一

台灣媒體《自由時報》報道，吳成典在29周年黨慶發言強調，新黨的立場很清楚就是統派，因此當然要追求國家統一，但也堅定追求要和平的立場。因為戰爭無情、和平無價，一場仗打下來，沒有人會是真正的贏家。

他認為，美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，台灣不僅經濟上承受重大損失，更面臨強烈的安全威脅。但民進黨、國民黨、民眾黨竟然都歡迎佩洛西來台，這時更突顯新黨存在的價值。

他提醒，按照民進黨那種方式處理兩岸關係，後果將是戰爭風險一觸即發，未來不僅可能恢復男生當一年兵，甚至可能男生女生都要當兵，如果不想要子女未來過上這種生活，請支持反對戰爭的新黨，守護台海和平。

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