台東現6000年前女性骨骸　研究首次證實台灣「黑矮人」可能存在

10月4日,一支由澳洲、日本、台灣、越南研究人員組成的研究團隊在雜誌《世界考古學》(World Archaeology)刊登了最新的一篇研究,顯示其針對台東東部山區發現的6000年前的女性骨骸進行研究後,首次證實了6000年前「黑矮人」(Negritos)這一古老狩獵族群可能真的存在。



研究員在台東成功鎮小馬洞內發現骨骸。(tandfonline.com)

澳洲大學資深研究員洪曉純(Hsiao-chun Hung)等6人發表名為「台灣黑矮人和東南亞史前史:小馬洞新發現」(Negritos in Taiwan and the wider prehistory of Southeast Asia: new discovery from the Xiaoma Caves)的文章,指研究員針對在台東成功鎮小馬洞內發現的骨骸進行頭顱型態研究,首次證實了6000年前黑矮人狩獵族群可能真的存在,代表流傳數個世紀的「矮人族」或「黑矮人」傳說可能是真的。

文章稱,除了蘭嶼的達悟族,台灣其他原住民族都有關於「小黑人」的傳說,他們被認為矮小、皮膚黝黑、捲髮並生活在偏遠山區。自清朝、日殖時期以及1945年以來,約有258個有關原民部落對「小黑人」的描述被記錄。不過研究指出,在不同的群體之間,類似傳說有著差異,一些原住民族認為這些人是他們的祖先,一些則將其視為以前的敵人,更有族群聲稱最後一群黑矮人是被他們在1000年前殺死的。

而當研究被發現的頭骨的DNA時,研究人員發現,黑矮人與大約同一時期的非洲樣本很接近,同時也發現其大小和形狀與生活在現在的南非和菲律賓部分地區的黑矮人相似。據介紹,他們找到的股骨與頭骨來自同一位年輕女性,雖然未找到完整骨架,但估計她的身高為139公分,至於黑矮人的身材是到台灣前就已經矮小,還是後來才形成的特徵,則還無法確定。

研究員針對骨骸進行頭顱型態研究,首次證實了6000年前黑矮人狩獵族群可能真的存在。(tandfonline.com)

該研究證實了台灣黑矮人這個古老族群的存在,但不確定他們在到達台灣前是在哪生活,只提及可能在菲律賓、婆羅洲或亞洲大陸的其他地方。研究也未解釋該族群後續發生了什麼,並稱他們顯然在其他早期「南島族群」抵達時就已經消失了。

另外,據清朝時期的紀錄,該族群與「南島族群」所講的語言不同,而他們在台灣生活了幾百年後,一群具有不同特徵的新石器時代農民在西元前4800年湧入台灣,並定居於小馬洞穴附近,形成更大的部落,黑矮人可能因此被迫遷至偏遠山區。研究認為,遭到日益孤立或與「南島族群」的語言差異,都可能是導致黑矮人在台灣人數減少及消失的因素。