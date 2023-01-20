台灣通過跨國同性婚姻　港澳人士適用　大陸人士除外

台灣內政部1月19日同意開放跨國同性婚姻，並發函台北市政府督導戶政事務所辦理。此前，台灣開放同婚後，除伴侶所在國家也承認同婚，否則無法在台灣登記結婚；根據台灣內政部新規定，除中國大陸外，其他外國人與港澳居民在台灣皆允許登記結婚。



2019年5月17日台灣於立法院三讀過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，保障同性婚姻，成為亞洲第一。但台灣跨國同婚只承認也通過同婚的國家，如台灣與美國、台灣與荷蘭的同性伴侶才可以在台灣登記，所以不少跨國同志伴侶無法登記結婚，跨國婚姻法律訴訟不斷。

台灣內政部1月19日起發函將跨國同性婚姻範圍擴大。1月19日起，無論對方國家有沒有允許同志婚姻，都可以在台灣登記結婚，港澳地區居民也適用，惟中國大陸因涉及登記程序、面談機制等，所以不在這次函釋中，兩岸同性伴侶仍無法在台灣登記結婚。

台灣伴侶權益推動聯盟表示，歷經四年等待，跨國同婚權益被保障。（台灣伴侶盟提供）

台灣內政部函文指出，應可認「不得否定使相同性別2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，已成為台灣公共秩序之一部分。

台媒報道，行政院官員表示，近年來有多項法律訴訟結果均承認跨國婚姻合法，台灣行政院長蘇貞昌認為不得不面對，後經與司法院商量，由政院發布函釋解套，但在把關機制上排除中國（港澳除外），並且同異性婚姻一樣都需面談。

民進黨立委范雲表示，未來不管台灣人的外籍伴侶來自哪一個國家或是港澳，即使那個國家不承認同志婚姻，這對同志伴侶都可以在台灣合法結婚，合法成家，這是台灣展現人權價值，體現性別平等的又一大步。

台港同性伴侶勝訴

化名貓貓和阿雪的台灣、香港同性伴侶婚姻登記案，歷經兩年多的審理，在台北高等行政法院終於取得勝訴判決。（伴侶盟提供）

在台灣內政部修改規定前，台灣跨國/跨地同婚伴侶只能透過打法律訴訟。2022年12月29日化名貓貓和阿雪的台灣、香港同性伴侶婚姻登記案，歷經兩年多的審理，在台北高等行政法院終於取得勝訴判決，兩人得以在台灣登記結婚。

據伴侶盟表示，台灣人貓貓和來自香港的阿雪，在台灣同婚法制化2019年當年就申請結婚登記獲准，但是，持有BNO英國國民海外護照的阿雪，在2020年申請來台依親時，國籍卻從英國人被認定成香港人，由於香港同婚尚未法制化，台灣戶政機關根據內政部函釋，撤銷了結婚登記。所幸在法律判決後，兩人可以順利在台灣登記結婚。

當時台灣伴侶權益推動聯盟呼籲，3年多來，法院判政府敗訴5次、訴願也輸3回，台灣內政部針對跨國婚姻的函釋，被認定違法多達8次，希望內政部將修法草案盡速送進立法院，別再惡搞民眾、浪費司法資源。

對於台灣內政部今修改規定，台灣伴侶權益推動聯盟表示，恭喜所有的跨國同性伴侶們，更稱今年是最後一年分開過年了，「明年開春我們就可以結婚了。」

對於兩岸同性伴侶無法在這一波改革之後登記結婚，台灣伴侶權益推動聯盟表示，甚感遺憾，「但同時也了解今天能夠走到這一步，身處在不同政治與公務部門的夥伴已經盡了極大努力，我們對所有在這個過程中努力促成的人深表感謝，也邀請所有支持者繼續陪伴兩岸伴侶，直到可以平等結婚的一刻。」