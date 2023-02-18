上任僅18日　台行政院發言人遭爆疑受性招待後請辭　創最短任期

台灣行政院發言人陳宗彥周五（17日）遭踢爆過去曾接受性招待，同日晚間提出辭呈。而就涉嫌貪污，當年台南地檢署以查無貪污事證簽結案件，南檢周六（18日）對此表示，案件因查無具體不法事證而簽結，檢方未包庇。台灣高等檢察署則指派主任檢察官賴哲雄南下查案，下午指出初步認為南檢偵辦程序無違失。另一方面，國民黨台北市議員徐巧芯周六於直播中爆料檢調監聽譯文，指陳宗彥透過酒店業者王孝瑋召妓。



陳宗彥遭爆料疑似11年前接受性招待，甚至連台南地檢署簽辦公文都流出。民眾黨立委陳琬惠指控，陳宗彥任台南市政府新聞及國際關係處長時，長期接受酒店業者性招待，而陳涉及貪污治罪條例部分，偵辦進度不了了之。事件導致陳宗彥上任僅18天就請辭，成為任期最短的行政院發言人，但他在記者會上否認接受招待。行政院長陳建仁周六對此表示，他已經予以批准辭呈，至於11年前的案件，尊重司法處理。

台南地檢署發言人許嘉龍透過新聞稿指出，南檢2013間偵辦王姓男子涉嫌妨害風化案，另發現業者涉嫌行賄，2014年4月14日簽分他字案偵辦，但檢察官偵查後，認定業者所涉貪污案件查無具體不法事證，2015年8月31日簽結，並非如外界所指不了了之及有任何包庇情形。

陳宗彥否認接受招待。（聯合報）

而曾擔任司法院政風處長的賴哲雄南下行政調查，以釐清南檢偵辦相關案件過程中，是否有外力阻擋，及當時陳宗彥與業者往來，是否違反公務員倫理規範等。台灣高等檢察署下午指出，初步認為南檢偵辦程序無違失，且無積極事證認定陳宗彥涉犯貪污罪。至於媒體報道所載未查明貪瀆等，另行分他字案調查。

另一方面，徐巧芯於直播中爆料檢調監聽譯文，指陳宗彥透過王孝瑋召妓。例如2012年12月26日，王孝瑋打給陳宗彥問他什麼時候有空，獲回覆大概20分鐘後，二人於是相約在名佳美（酒店名）。此外，連姓酒店負責人在台南開設的新KTV消防檢查受阻，疑似試圖透過陳宗彥「喬事情」（處理事情的意思）。