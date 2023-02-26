台中7歲童練柔道遭摔死　教練上訴指或自撞受傷　法院駁回判囚9年

2021年，台中市7歲黃姓男童在柔道館練習時，遭教練及其他學員輪流重摔27次，當場昏迷送院後證實腦死亡，住院70天後不治。

涉事教練何聰樂一審被判囚9年，他不服上訴，並指黃童抵達柔道館前可能自撞受傷，非因柔道教學受傷。

近日，台中高分院認定黃童的傷勢是被何聰樂摔落造成，二審維持原判，仍可上訴。



判決書指出，69歲的何聰樂未持有柔道教練證，但自2015年起在台中市豐原區原體育館地下一樓的柔道館無償教學。

2021年4月，剛學了兩星期柔道的黃童，在上課時遭何聰樂安排，與已受訓5年的11歲廖姓男童以柔道招式「雙吊袖」（抓住對方袖子，讓對方重心不穩，伺機摔倒對方）對摔100次。

黃童拒絕後，何聰樂竟以柔道招式「袈裟固」壓制，直至前者求饒說「不要壓了」，同意做45下，他才鬆開黃童。在進行45下「雙吊袖」的過程中，黃童後腦著地，哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」。

黃童大罵何聰樂「教練是大笨蛋」，何聰樂其後摔了黃童十多次致其嘔吐。何聰樂更要求廖童繼續對黃童施以丟體、過肩摔等柔道招式，令黃童的頭部撞地板，最終導致他顱內出血、頭皮瘀傷、頭皮及四肢多處擦挫傷。

經送醫急救，黃童住院70天後，仍因顱內出血、硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭死亡。

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2022年6月，台中地方法院一審判決，何聰樂犯傷害致死罪成，判囚9年。何聰樂與檢方均上訴。

何聰樂稱，他做柔道動作時，左手拉住黃童的衣袖及衣領，著地時頭部會離地面較遠，不可能頭部會反覆撞擊地面，若頭部反覆落地，頸部會有傷勢，與法醫解剖報告不符，因此，不能排除黃童到達道館前自撞受傷。

檢方認為，何聰樂始終否認犯行，還辯稱黃童是自撞受傷，也沒有與家屬和解或任何道歉，犯後態度惡劣，一審判刑9年過輕，不符罪刑相當原則。

台中高分院認定黃童的傷勢是被何聰樂摔落造成，二審維持原判，何聰樂判囚9年。（Facebook）

台中高分院二審，根據法醫解剖報告，黃童頭部血腫、顱內出血等傷勢造成敗血性休克死亡，頭傷為「對撞傷」、「被動傷」，成因是反覆隔著隔離物、軟墊撞擊造成，認定何聰樂有傷害的不確定故意。

法官認為，何聰樂稱黃童自撞受傷，沒有證據支持，全是臆測之詞，只為推卸責任，考量何聰樂始終否認，未與家屬和解，不過沒有前科，一審量刑適法，駁回何聰樂與檢方上訴。