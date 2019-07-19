在網絡上看到年輕人寫道：「有一種拍拖，叫出生入死。」照片背景是硝煙瀰漫的金鐘街頭，一個男仔拖着一個女仔在街頭奔跑！ 事實上，每一個年代，年輕人都有一個英雄夢，是以，我們小時候看的《唐山大兄》（1971）創下開埠以來電影最高票房紀錄（當時的300萬港元），當年，人人都學李小龍打功夫；近日《復仇者聯盟4：終局之戰》全球取得逾210億港元票房，彷彿全世界的小孩子都在學習扮演鋼鐵俠與美國隊長。 撰文：曹民偉

人人都仰慕英雄，倒是回看大地，每位至終不平凡的英雄原來都不過是尋常人，我們從小到大都迷英雄人物，從漫畫書到電視到大銀幕，從財叔到小流氓、從大鐵人到小飛俠、從令狐沖到韋小寶、從秋瑾到陸皓東、從龍虎門到中華英雄、從蝙蝠俠到水行俠、從龍珠到One Piece……一眾英雄人物潛移默化，塑造了這一代香港人不屈不撓的精神！

筆者第一部在街邊飛髮舖看的漫畫是《小流氓》，那時，家長都不准許孩子買這種打打殺殺、盤腸斷臂的漫畫書，只容許看《兒童樂園》和《小朋友》、《樂鋒報》和《好兒童畫報》。那個世界總是美好的，王子和公主永遠快快樂樂地生活下去，當然也完全與社會脫節。小時候，屋邨學校活像動物園，完全是漫畫書中王小虎與石黑龍的世界。

《兒童樂園》創刊號封面。（網上圖片）

木屋區小孩穿的白恤衫永遠是灰色的，腳上一雙鞋永遠「鍍」一層泥漿，班上總有幾個留級好幾年的「大牛龜」蝦蝦霸霸，肥的叫「三一萬能俠」、高的叫「無敵金剛岳史迪」（上世紀七十年代播出的劇集《無敵金剛009》男主角的粵語譯名），時常打完架就攬頭攬頸吃孖條去。然後，放學去跟屋邨的飛仔開大片，大夥兒帶上丫叉和豆槍、塑膠屠龍刀和倚天劍，最嚴重一次不過是額頭給石頭擲中，入醫院縫上幾針。

童年時追捧《小流氓》漫畫，每個人心中都有一個英雄夢，從小就想拯救世界，但長大以後，面對複雜的現實社會，多少人還有這份勇氣？（資料圖片）

那年代同學仔都會交換《小露寶》公仔書輪流看。（網上圖片） 那年代，誰帶一本《小露寶》、《鹹蛋超人》公仔書回學校，同學仔要以一包紅薑或者一串魚蛋交換着輪流看，然後，幾個小學雞就討論個沒完沒了：超人迪加沒有能量怎麼辦？財叔那柄薄殼槍為什麼會有永遠用不完的子彈？君子馬蘭奴會否戰勝詭計多端的迷魂鎖李雲？神勇飛鷹俠中的阿珍或是千年女王漂亮？ 告別天真童年 成人不相信英雄 士多玩具舖最便宜的是買一張公仔紙，60個小格子有齊自己喜愛的英雄角色，抽籤挑選公仔紙角色自然會超能力上身，兒時大家總把好人的角色留給自己扮演，壞人的角色要別人飾演。公仔紙演變自戰前的煙仔紙，從前多用於中國民間英雄如《封神演義》、《七俠五義》、《水滸傳》中的108個英雄好漢，反映出每個時代人們對救民於水火的英雄的投射。

到了六十年代，這些角色大多變換成迎合小孩子的卡通英雄人物，孩童總喜歡收藏上一整套，後來還變身成可貼上書包筆袋上的貼紙、可印在手上臂上的印水紙，於是一眾學生在小息時總會嚷着：「我是神行太保」、「我是超人阿香」，可以被人打多少拳也不覺痛（其實忍住痛），好像真的力氣大了，很多舉起整張書枱（其實鋁書枱很輕，卻看起來很巨大），可以從五級樓梯高處跳下來（平時只敢跳三級）。

士多玩具舖最便宜的是買一張公仔紙。（資料圖片）

那時，最迷上的玩具當然是《飛鷹俠》或《無敵金剛岳史迪》手上的玩具槍，一桿塑膠槍在手自然會幻想馳騁，想像自己是「007」又或者是「特務飛龍」，有些手工精緻的金屬左輪手槍，更可將咇啪紙裝上彈匣位置，一扣板機便發出火光及聲響，相當逼真，當然地俘虜了不少小朋友的心。

對屋邨小孩來說，「大鐵人」是夢寐以求的心愛之物。（資料圖片）

香港的士多也有不少山寨版的塑膠「鹹蛋超人」、塑膠「鐵甲萬能俠」、塑膠「小露寶」，這些拿在手上輕飄飄的玩具，自然及不上日本製造的超合金「宇宙飛龍」、「六神合體」、「神勇小飛俠」、「黃金俠」拿在手上沉甸甸般吸引，好像金屬製造真的是堅不可摧、保衛地球的超級英雄，然而，對於屋邨小孩來說，塑膠「大鐵人」已是夢寐以求的心愛之物。

兒時玩具塑膠超人。（資料圖片）

《富爸爸，窮爸爸》一書作者羅伯特．清崎（Robert T Kiyosaki）說過：「少年時代，我非常崇拜威利．梅斯、漢克．阿龍、約吉．貝拉，他們是我心目中的英雄，作為青少年棒球聯賽的參加者，我希望自己能像他們那樣，我珍藏着他們的球星卡，我想知道與他們有關的一切。我知道他們的平均擊球得分，他們掙多少錢，以及他們是怎樣在少年棒球聯賽上嶄露頭角的……在我九到十歲的時候，每次當我上場擊球或充當接球手時，我便不再是我自己，我成了約吉或者漢克，這是我學到的最有力量的方法之一。但當我長大成人後，卻失去這種能力，失去了心目中的英雄，失去了過去的天真。」

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上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）原標題為《我們都是模仿英雄長大的……》，網上標題為編輯重擬。

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