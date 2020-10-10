海洋公園改革的幾點建議

早前海洋公園向立法會要求撥款「續命」，問題是長貧難顧。倘若海洋公園始終沒有明確的改革方向，沿用現有的商業模式吸引外地遊客入場，恐怕在內地遊客持續下行的情況下，根本難以為繼。為了爭取香港這一特有的地標能可續發展，我們提出了以下幾點改革建議。 撰文：林朝暉、梁俊傑

第一，海洋公園要改變現有經營模式。海洋公園過去多年依賴「海陸動物展覽」、「機動遊戲」及「大型表演」三個部分作主要賣點。對於一個開業超過40年的主題樂園而言，這些傳統賣點難以讓訪客保持新鮮感，市民早已多次造訪。無可否認，過去幾年樂園管理風格一度保守，吸引訪客的新潮元素越來越少。出於維生需要，樂園只能仰賴首次訪港的遊客的門票收入。

然而，疫情爆發無疑提早揭開了樂園的底牌，單單依賴自由行旅客無法令樂園健康運營。同時，疫後旅遊市場的復甦長路漫漫，首次訪港的自由行旅客必然萎縮。海洋公園未來財政仍然緊絀，管理層要在不大量投放資源作擴張的情況下，善用樂園已有的舞台、動植物資源，開發自身知識產權資源（IP），為樂園創造更多持續、穩定的被動收入。

疫情爆發無疑提早揭開了樂園的底牌，單單依賴自由行旅客無法令樂園健康運營。（資料圖片／張浩維攝）

第二，推動樂園善用園區優質的空間資源，鼓勵樂園與藝文及商業團體跨界合作，打造新體驗，拓客源，振消費。香港現時缺乏大型文化藝術表演場地，即使未來西九文化區完全投入使用，仍以中小型劇場為主。縱觀全球，有為數不少的表演藝術、音樂表演結合自然環境、燈光與全息投影等技術作布局，例如日本的teamLab、法國的光之博物館和內地的印象西湖。同時，不少外地電視劇、綜藝都會以主題樂園為主題取材，為樂園增加IP素材及內容輸出。以樂園現在所處的困境考慮，任何的跨界合作都值得開展。樂園一日在旅遊體驗上無創新，就難以吸引「回頭客」。開拓新的體驗，才能吸引居民、遊客願意持續回訪。同時，樂園可因應不同的跨界合作，產生不同的主題故事（Storyline），令園區「歷久常新」。

法國光之博物館。 （資料圖片）

第三，海洋公園運作多年的機動遊戲已經與時代脫節，體驗及刺激感難以與其他海外樂園和嶄新設施比擬。財政資源有限，重新改建機動遊戲設施現實上難以推行，何不善用AR與VR的技術，結合傳統機動遊戲，以及各類展覽設施，更好地推進上文所述的跨界合作？在一條主線（Storyline）的串聯下，配合每場不同的體驗，讓每一個既有的景點和設施成為全新的故事點（Story-plot），與主線打好配合，做好用戶體驗。管理層也能從中有所啟發，發掘屬於園區的文化及知識產權資源（IP）。

海洋公園運作多年的機動遊戲已經與時代脫節，體驗及刺激感難以與其他海外樂園和嶄新設施比擬。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

第四，海洋公園同時具有保育與教育用途，然而，飼養和維護各類海陸動物的費用成本不菲，物價持續上漲，單憑門票和展覽收入恐怕難以為繼。我們建議樂園要善用社會、企業資源，容許企業和個人贊助動物住舍的維護與興建，為園區的不同動植物設立「認養計劃」。贊助者可以對住舍或認養的動物有冠名權，或予以標識。這類鼓勵企業及個人捐助的認養方式，能擴大海洋公園的接觸面，間接替園區宣傳，也能更好地發揮董事局成員的作用。

臺北市立動物園有推出動物認養計劃。（臺北市立動物園網頁截圖）

第五，參照世界上入場人次位居前列的主題樂園，它們大多由私人家族或上市公司持有。母公司擁有多元的收入方式及金融工具，來確保園區有足夠的資金流應付變動的經營環境（見附表）。單純依賴園區入場收入明顯不足以應付樂園的持續運營，而單靠銀行借貸的做法也取決於收支狀況。樂園在現時虧損情況下，上市集資明顯具較大難度。然而，樂園在改革過程中，新任的董事局及政府不應放棄上市作為一個可行及持續的辦法，讓園區未來有更好的發展。

海洋公園是一所植根香港，最能反映本土文化的主題樂園，是眾多港人的集體回憶。「辦法總比困難多」，香港人不應輕言放棄，接受樂園結業的結局。恕筆者直言，即使樂園關門大吉，土地闢作建屋之用，其樓價也絕非在一般港人可以承擔的範圍內。我們何必要以覓地建屋之名，而將一片屬於普羅市民的休憩土地與集體回憶一併毀掉？與其眼見海洋公園成為下一個「荔園」，我們更願意看見一個敢於蛻變，記載香港人「劈波斬浪」精神的主題樂園。

作者簡介： 林朝暉 北京港澳學人研究中心理事、為正策士理事 梁俊傑 北京港澳學人研究中心副秘書長

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