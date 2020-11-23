亞太地區15個國家（東盟十國加上中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭）在歷經八年、31輪談判之後，於11月15日簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），這將形成目前全球最大的自由貿易協定，並為亞太區域經濟整合立下新的里程碑。RCEP區域涵蓋逾20億人口，經濟規模近26萬億美元，佔全球GDP約30%。而RCEP整體關稅撤銷率高達91%，大幅提升區域內貿易自由度，特別當新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊經濟後，協議內的經濟體皆將之視為拓展區內貿易機遇、加速經濟復蘇的關鍵。

不過，經濟上仰賴出口貿易、且多次表態欲加入多邊貿易整合的台灣不在其中，這無疑對一眾台灣廠商造成嚴重打擊。

11月15日，15個RCEP成員國的領導人及東盟秘書長林玉輝（左上圖）以視像形式在儀式上簽署協議。（美聯社）

對此，蔡英文政府在第一時間出面「止血」、安撫民心。官方認為台灣沒加入RCEP總體「影響不大」，原因有幾項：一是台灣對RCEP成員國的出口商品中，有逾70%都受到世界貿易組織（WTO）的《信息技術協定》（ITA）的保護，所以免關稅；二是認為RCEP跟既有機制相比，自由化程度沒有比較高；三是「新南向政策」已作好佈局；四是如果台灣加入，便要接受「一國兩制」，民眾不會接受。

民進黨政府除了強調RCEP對台灣影響不大之外，同時釋出會將力量放在台美經貿關係，以及加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

不過，必須強烈質疑的是，無法加入RCEP真的對台灣經濟影響不大嗎？首先，根據2019年進出口統計數據，RCEP成員國佔台灣出口比重為57.61%，進口比重為57.77%，投資額為65%。換言之，就目前經貿關係來看，RCEP成員國在各項佔比中都在六成左右，佔有重要地位。

蔡英文政府一直強調，如果沒有RCEP，台灣在台美關係、台日關係良好之下，還有機會爭取加入CPTPP這條路。（台灣總統府）

另外，據美國布蘭戴斯大學（Brandeis University）國際金融學教授佩特里（Peter Petri）和約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際經濟學教授普盧默（Peter Plummer）於今年6月發表的一篇論文指出，通過模型推估，在未考慮自由貿易協定引發的投資轉移效果下，到2030年，未加入RCEP將使台灣的出口總量減少80億美元，整體萎縮1.6個百分點；同時，將使GDP金額減少30億美元，並使增長率降低0.4個百分點。

因此，不論是實際貿易統計還是外國學者研究，皆認為RCEP給身處亞太地區的台灣帶來不小衝擊。

台灣恐成東亞「鐵鏽帶」

進一步問，RCEP給台灣的影響體現在哪些方面？一個立即可見的衝擊在於關稅……

台灣在經濟上仰賴出口貿易，若無法加入RCEP，將對台商造成嚴重打擊。（中央社）

未加入RCEP對台灣服務業發展亦更為不利，詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第241期《香港01》周報（2020年11月23日）《 RCEP成軍 台經貿「煮蛙效應」何時到頭》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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