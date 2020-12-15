為期11個月的脫歐過渡期本年底即將結束，雙方貿易協議細則尚未有定案，英歐政壇都紛紛表示協議很可能無法達成。至周日（12月13日）談判限期當日，英歐談判代表仍在為協議作最後努力，而英國首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日通電討論未解決的爭議，表明團隊已筋疲力盡，卻有責任讓談判延續下去，看在最後階段能否尋得共識。

正如2017年以來與脫歐相關的談判過程相似，試圖趕在12月10至11日歐盟峰會前將英脫貿易協議定案的最後衝刺，也像「坐過山車」一般大起大落：先有此前的周末傳出英國水域捕魚權磋商見進展；到了12月7日就變成談判破裂；8日卻迎來北愛爾蘭安排的共識，英國政府亦放棄了明文違反脫歐協議國際法的相關立法；12月9日，約翰遜抵達布魯塞爾與馮德萊恩進行了三個小時的晚餐會，決定將雙方談判限期設於歐盟峰會後的12月13日。但一如過往的談判限期一般，峰會前的最後限期被押後，而這個新限期又再被延後。

翰遜將無協議脫歐作為談判手段，令黨友惱火。（美聯社）

「已可進焗爐」的協議

雖然雙方協議內容細則未有公開，不過，大家都清楚協議九成半以上內容已獲得共識，只餘下三大難題：一是歐盟國家船隻在英國水域捕魚權的存廢與分配；二是用以確保雙方法規標準的未來差距不會造成雙方企業不公平競爭的「公平競爭場域」（level playing field）條文；三是協議的紛爭調解與執行機制。

如果約翰遜去年11月所稱英歐協議已到了「準備好放進焗爐」（oven-ready）所指的協議是今天仍未談妥的協議的話，他其實並沒有錯。正如烤麵包一樣，英歐貿易協議的「麵團」已經完成發酵、整好形狀，但在放進焗爐前，還需要在麵團上用刀片割出幾道花紋。然而，要在柔軟的麵團上割出像樣的紋路，力度、角度、速度都要掌握得恰到好處，面對這三個與英國脫歐「重奪主權」等核心精神相關的協議細項，約翰遜就如手執刀片的烘焙新手一般，正考慮着如何「一擊即中」，否則割壞了的麵團，將前功盡廢。

在捕魚權一事上，約翰遜當局一直堅持協議要符合英國未來作為「獨立海岸國家」的身份，希望大大降低歐盟國家根據《共同漁業政策》（CFP）在英國水域所獲分配的捕魚配額。目前，英國水域約六成漁獲由歐盟漁船捕得，每年總值約為6.5億歐元。考慮到漁業佔英國經濟產值不足0.1%、英國漁獲種類大宗依賴免關稅機制出口到歐盟，以及英格蘭本身有過半捕魚配額其實也控制在歐洲企業之手，為了捕魚權之爭而將整個英歐協議付諸一炬，可算是可笑之極。

一旦英國無協議脫歐，該國經濟便將遭受疫情之後的另一重創。（路透社）

然而，「重奪捕魚權」對英國而言卻極有「重奪主權」的意味。上周五（12月11日），英媒引述政府消息，指英國將派出四艘長達80米的海軍武裝艦艇去截停、檢查和扣押未來非法進入英國水域捕魚的歐盟船隻，提案甚為威風。不過，綜合多家英媒上周的報道，英方談判代表在捕魚過渡期與未來捕魚配額等項目上，已準備弱化對歐洲的要求。可見只要「重奪主權」的包裝做好，捕魚權能否重奪到手似屬次要。

在無協議脫歐危機重臨之際，英國輿情都紛紛討論脫歐後的實際影響……有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄自第244期《香港01》周報（2020年12月14日）《脫歐過渡期尚餘兩周 歐盟對英態度已改》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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