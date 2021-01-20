撰文： 藺思含 葉德豪 最後更新日期： 2021-01-20 14:05

巴西布坦坦生物醫學研究所（Butantan Institute）在上周二（1月12日）澄清科興新冠疫苗「總體有效率」（general efficacy）只得50.4%，與此前公布的「臨床有效率」（clinical efficacy）高達78%的說法有差距，其公布之混亂引來外界批評，甚至引發民眾質疑疫苗效用。

鑑於目前美國輝瑞（Pfizer）、德國BioNTech、美國莫德納（Moderna）和俄羅斯「衛星-V」（Sputnik V）等公布的新冠疫苗有效率都達九成以上，布坦坦研究所公布的這個僅僅過半的數字對不少人而言，顯得「過低」。

巴西布坦坦生物醫學研究所於1月12日澄清，科興新冠疫苗「總體有效率」只得50.4%，引來外界批評。（資料圖片）

1月7日，巴西布坦坦生物醫學研究所宣布，科興疫苗對「輕症至重症」新冠肺炎案例有效率達78% 。事隔數天，研究所所長科瓦斯（Dimas Covas）卻表示，此前公布的78%為「臨床有效率」，並不包含那些症狀「非常輕微」、毋須任何治療的案例。

研究人員於上周二的新聞發布會中進一步解釋，他們將所有案例分為六個種類—無症狀、非常輕微、輕微、中低、中高，以及重症，若把「非常輕微」的受試者算入當中，「總體有效率」則為50.4%—剛好超過世界衞生組織（WHO）和美國食品及藥物管理局（FDA）疫苗緊急授權標準的50%門檻。

有效率的多個面向

所謂疫苗的「五成有效率」，即是接種疫苗的實驗組中，新冠肺炎感染者數量比起注射安慰劑的對照組少五成。巴西的研究人員指出，如果只統計需要接受臨床治療的感染者（即上述後四種情況），科興疫苗的有效率仍為之前公布的78%；如果只比較中度至重度病例，有效率則為100%。因此可以理解為，相比起沒接種疫苗的人，科興疫苗能將出現感染病徵的概率降低50.4%。

目前，有八個國家皆已訂購科興疫苗，當中包括印尼訂購超過1.25億劑、土耳其5,000萬劑、泰國200萬劑、菲律賓2,500萬劑、巴西1億劑、智利6,000萬劑、馬來西亞1,400萬劑，以及烏克蘭500萬劑。（Getty Images）

但他們亦強調，這方面目前數據尚少，未足以證明真實保護力。布坦坦研究所醫學總監帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）形容：「這款疫苗降低了疾病的強度。」巴西微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）在記者會上則表示，試驗結果意味該支疫苗並非萬能藥，「這不是世上最好的疫苗」，卻是一款完全可以接受的好疫苗。由於疫苗有效率的計算方法必須涉及實驗組和對照組比較，因此，隨着第三階段更多的臨床數據出爐，亦會影響到該款疫苗整體有效率的評估。同時，巴西的科興疫苗受試者是12,500名醫療人員，比一般民眾較具風險，因此其有效率數據預料比相應的社區測試為低。帕拉西奧斯就指，疫苗在社區中將更為有效。

除了巴西，科興疫苗還在土耳其及印尼進行大規模的第三期臨床測試，兩地在過去一個月內都曾公布相關測試的初步數據：前者根據1,322名受試者的結果，計算出疫苗有效率為91.25%；後者則指其有效率為63.5%。不過，由於各地的測試設計和計算方法都有不同，要如何綜合各地對同一疫苗的有效率評估，尚待進一步的觀察和分析。

同一疫苗出現不同有效率的現象也並非什麼新鮮事。另一款有效率較低的牛津大學及阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗就出現了平均有效率（70%）、半劑加全劑有效率（90%）、兩劑全劑有效率（62%）等不同數字，產生自受試者先後兩次注射劑量不同的情況，當中更有半劑加全劑的測試中沒有55歲以上高齡人士參與，以及不同對照組受試者被注射不同種類安慰劑的問題。而有效率超過九成、且皆用上mRNA技術的輝瑞與莫德納則只是針對有症狀新冠患者的結果，兩者其他面向有效率的數據尚待探究。

由此可見，疫苗的有效率計算極其複雜，絕非媒體頭條上一個簡單的百分比數字能夠清楚說明，而其有效程度到底實況如何，則要留待學界研究。目前，牛津及阿斯利康、輝瑞及BioNtech，以至莫德納都有發表經過同行評審的學術論文，闡明疫苗測試結果。科興疫苗未來若能進一步接受學界的公開評核，將使各界更具信心。

即使是「名牌」製藥公司輝瑞推出的新冠疫苗也受質疑？有關更多詳細請閱讀周報電子刊。

上文節錄於第249期《香港01》周報（2021年1月18日）《科興疫苗有效率低惹疑慮 理性爭論與急切抗疫應當並行》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

249期《香港01》周報精選內容：

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