莫迪重金扶就業　難解印度失業困局

日前，印度政府公佈大選後的首份預算案計畫大規模支出以創造就業。這項240億美元的特別計畫，以促進創造就業機會和提高工人技能，目標是在未來五年內減緩失業率。眾所周知，每年有數百萬年輕人進入印度勞動力市場，為他們創造體面的就業機會對政府構成了最大的挑戰，這也是之前印度大選的主要議題。政府對失業危機應對不力，而失業問題一直都是印度「面臨的最大挑戰」。



根據印度官方資料，2022至2023財年的失業率為3.2%，青年失業率從2017至2018財政年度的17.8%降至10%。但許多經濟學家對這一資料表示懷疑。印度經濟監測中心估計，印度上個月的失業率高達9.2%。而綜合機構預測來看，2024至2025財年，印度經濟有望連續第四年達到或超過7%的增長。印度財政部7月22日發佈的經濟調查報告預計增速為6.5%至7%，國際貨幣基金組織7月將增長預測從6.8%上調至7%，印度央行6月將增長預期從7%上調至7.2%。印度究竟能否解決「無就業增長」問題，這對莫迪政府來說是多大一個「雷」？

儘管印度人民黨在今年6月的大選中獲勝，但他們在議會中失去了多數席位。莫迪在最近的大選中表現平平，其中一個關鍵原因就在於高失業率。印度政府表示，從2017/18年至2021/22年間，平均每年創造超過2,000萬個就業機會。從2017/18年至2022/2023年間，印度失業率從6%下降至3.2%，就業率從46.8%上升至56%，勞動力參與率也從49.8%升至57.9%。但，事實上，印度國內的就業調查資料一直備受爭議。許多經濟學家對這一資料表示懷疑。印度經濟監測中心估計，印度6月的失業率高達9.2%。根據國際勞工組織（ILO）的定義，如果你沒有收入，你就是失業；而印度政府則表示，即使你有工作但沒有收入，也屬於就業狀態。所以，印度政府被認為低估了當前「嚴重的失業狀況」。

莫迪在最近的大選中表現平平，其中一個關鍵原因就在於高失業率。(Reuters)

另外一個最直接的質疑在於， 2023/24年印度消費增長了4%，僅為GDP增速的一半，而GDP增速達到了世界領先的8.2%。如果創造了足夠的就業機會，那麼就應該產生足夠的收入，而這應該會轉化為更廣泛的消費增長。為什麼人們看到消費支出如此不平衡呢？

印度失業危機的深層原因包括廣泛的就業不足、工人生活條件惡劣，以及青年的高失業率。印度14億人口中，低於25歲的人口佔比超過40%，每年有數百萬年輕工人進入就業市場。然而，政府的資源投入更多集中在資本密集型領域，而不是勞動密集型行業，這導致了就業機會的匱乏。

青年失業是印度失業問題的核心，佔印度失業勞動力近83%，而且受過高等教育的年輕人更容易失業。國際勞工組織（ILO）和印度人類發展研究所（IHD）發佈的《2024年印度就業報告》指出，印度每年新增青年勞動力約700萬至800萬，但青年佔印度失業勞動力的近83%；受過中等或以上教育的年輕人比例幾乎翻了一番，從2000年的35.2%上升到2022年的65.7%。報告還指出，受過高等教育的年輕人比沒有受過任何教育的年輕人更容易失業。高校畢業生的失業率為29.1%，比不識字者的3.4%失業率高出近9倍。受過中等或高等教育的年輕人的失業率為18.4%，比不識字者高出6倍。

過去數十年，印度經濟增長主要靠服務業的擴張來推動。圖為新德里一鞋店。(Reuters)

有分析認為，造成這一問題的原因之一是過去幾十年來，印度經濟增長主要依靠服務業的擴張來推動，但與製造業不同，服務業不屬於勞動密集型行業。另一個不可忽視的嚴重問題是，青年期望與社會現實匹配度低。例如，印度農業和建築等領域有許多崗位在等待應聘者，但它們無法滿足受過良好教育的新興勞動力的預期。

當然，就業危機對女性的影響尤為嚴重。國際勞工組織報告指出，在受過教育的失業青年中，女性所佔比例遠遠高於男性。印度也是全球女性勞動力參與率最低的國家之一，僅為約25%。

對普通的印度人來說，嚴峻的就業形勢意味着穩定工作和就業保障可望不可及。考慮到印度國內低收入和不穩定的工作狀況，以及其他經濟和環境的壓力，一些印度人開始將眼光望向國外，甚至包括去年10月以來持續陷入衝突的以色列。實際上，印度是世界上主要的勞動力輸出國。印度政府也正推進與多方簽署雙邊勞動力供應協議，一些專家認為這將有助於阻止印度勞工非法進入發達國家，並提高合法印籍勞工的收入。但持反對態度的學者則痛斥印度正在「輸出絕望」，將勞動力商品化是印度把短期經濟利益置於公民尊嚴和安全之上的表現。根據印度官方資料，印度海外僑民共3,230萬人，其中出生於印度的海外僑民有約1,868萬，每年有約250萬印度人移民海外，其中大部分是在海外工作的印度勞工。

許多經濟學家對印度的失業率數據表示懷疑。(Reuters)

印度就業形勢正變得複雜化。當地智庫報告顯示，印度經濟產出與就業結構之間不匹配，工業和服務業佔經濟增加值的80%，提供了54.5%的就業，而農業僅貢獻經濟增加值的五份之一，卻佔勞動力的46.5%。印度作為人口龐大的發展中國家，發展製造業和工業化是轉移農村大量剩餘勞動力的主要途徑。但距離莫迪提出「印度製造」倡議10年過去了，製造業增加值的比重反而從 2014年的16.3%回落到2022年的14.7%，距離目標仍是任重道遠。

不僅如此，從製造業支持領域看，印度政府對發展中高端的、知識密集型的製造業有較強的偏好。但由於此前並沒有大規模工業化，大量的低端勞動力向傳統製造業轉移尚需要時間，更不用說要去匹配印度決策層大力發展的知識和技術密集型製造業。資料顯示，雖然印度的勞動力數量龐大，只有2%的人口是熟練工人。根據勞動力和人力資源管理服務提供者Ultimate Kronos Group去年年底對300多家製造商的調查，76%的企業稱，熟練工人短缺損害了其盈利能力，其中35%的企業將其影響定義為「嚴重」。勞動密集型製造業發展被普遍認為是印度創造就業的關鍵，但這受制於其基礎設施狀況、土地獲得障礙、不穩定的政策環境、過度保護的勞動法以及中小企業生態系統不夠發達等因素，同時還面臨貿易保護主義上升和孟加拉、越南、泰國等國的競爭。另外，印度服務業創造就業機會也不太樂觀，高端金融、IT、商業服務都需要高技術人才，對普通人就業吸納能力有限。

印度是全球女性勞動力參與率最低的國家之一，僅為約25%。(Reuters)

除了產業結構導致勞動力就業不充分外，地區之間發展不平衡、政府工作的穩定和福利、種姓制度的殘留、性別不平等以及政府對於農民的補貼都是導致就業問題突出的因素。

花旗銀行本月初在一份報告中指出，即使印度GDP增長率達到7%，也可能無法滿足未來十年的就業需求。以7%的增速每年只能創造800萬至900萬個就業崗位，遠遠少於所需的1,100萬至1,200萬個。這意味着即使經濟保持快速增長，印度仍將面臨顯著的就業缺口。

總體而言，印度就業問題的根源在於經濟結構等多方面因素的綜合作用，解決這一問題需要大刀闊斧的改革和長期的努力。莫迪確實是一個幹實事的政治人物，也相信在第三個任期中，莫迪將把更多精力放在經濟議題上，但由於印人黨沒有獲得人民院超半數席位，其議程和政策的推行可能會受到盟友的掣肘。而要解決印度的失業問題，政府需要採取更多有力措施，集中資源發展勞動密集型行業，改善工人生活條件，並解決非正規部門的就業問題，這都會有相當的困難度。莫迪認識到這個問題不易，但這一路改革之路，知易行難。