內外環境空前惡化　伊朗命運前途未卜

敘利亞變天,最慌張的是伊朗。俄羅斯雖然損失慘重,丟掉了敘利亞這個深入中東的橋頭堡,但是俄羅斯體量大,迴旋空間大,皮糙肉厚,又有核武器,別人奈何不了它,不存在根本性安全問題。

中美雖然都有損失,中國主要是在經濟投資層面,美國是在反恐和安全層面,但是錢是身外之物,不關根本,有損失也外溢不到中國國內,損失了以後再掙就行。美國是個「老油條」,一看朱拉尼(Abu Mohammad al-Jolani)領導的敘利亞新政府成立了,轉眼就和新政府勾結到一起,準備對新政府進行外交承認,打算把朱拉尼從恐怖分子名單上刪除出去。

伊朗就沒有俄中美的底氣,敘利亞倒台,意味着的它多年着力經營的什葉派之弧在敘利亞徹底坍塌,外交努力付諸東流,安全防線被大大壓縮。

2024年4月4日,伊朗德黑蘭,在以色列空襲敘利亞首都大馬士革伊朗大使館建築群中喪生的伊斯蘭革命衛隊成員的家屬出席葬禮。(Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)