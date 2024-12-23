內外環境空前惡化　伊朗命運前途未卜

敘利亞變天，最慌張的是伊朗。俄羅斯雖然損失慘重，丟掉了敘利亞這個深入中東的橋頭堡，但是俄羅斯體量大，迴旋空間大，皮糙肉厚，又有核武器，別人奈何不了它，不存在根本性安全問題。

中美雖然都有損失，中國主要是在經濟投資層面，美國是在反恐和安全層面，但是錢是身外之物，不關根本，有損失也外溢不到中國國內，損失了以後再掙就行。美國是個「老油條」，一看朱拉尼（Abu Mohammad al-Jolani）領導的敘利亞新政府成立了，轉眼就和新政府勾結到一起，準備對新政府進行外交承認，打算把朱拉尼從恐怖分子名單上刪除出去。

伊朗就沒有俄中美的底氣，敘利亞倒台，意味着的它多年着力經營的什葉派之弧在敘利亞徹底坍塌，外交努力付諸東流，安全防線被大大壓縮。

2024年4月4日，伊朗德黑蘭，在以色列空襲敘利亞首都大馬士革伊朗大使館建築群中喪生的伊斯蘭革命衛隊成員的家屬出席葬禮。（Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

這還不是最關鍵的，最關鍵的伊朗扶持的一眾「小弟」，哈馬斯、黎巴嫩真主黨等，這些反以武裝組織的領導層，被以色列屠戮殆盡，最起碼在五到十年內，難以對以色列構成安全壓力。而另一方面，經由這場中東戰爭，以色列成了中東的真正霸主，現在以色列的實力水平在中東是碾壓級的，想打誰打誰，其它國家只有被動捱打的份。

而且現在以色列、美國和英國，正在集中力量打擊胡塞武裝。這是伊朗的最後一個「小弟」。從美英以的架勢看，這次不把胡塞收拾個七七八八是不會罷手的。這一年多以來，美國在胡塞武裝這裏飽受羞辱，現在拜登政府要一出這口惡氣。

這一圈審視下來，形勢已經非常明顯，伊朗的這些「裙邊」，已經被剪得差不多了。它圍繞以色列武裝的幾個牙齒，已經基本被掰光了。下一步以色列會不會對伊朗動手？如果是內塔尼亞胡（binjaˈmin netaˈnjahu）繼續做總理，可能性是極大的。

特別是還有美國，特朗普（Donald Trump）馬上要上任了。對伊朗來說，這是個大麻煩。特朗普不喜歡戰爭，但對伊朗是個例外。

獲選為《時代》雜誌年度風雲人物的特朗普最近接受《時代》專訪時稱，不排除攻打伊朗。（Reuters）

特朗普第一任期沒有發動過任何一場戰爭，是美國真正意義上的難得的「和平總統」，但是特朗普幹了一件事，在美軍無人機上安裝「地獄火」導彈，把伊朗的第三號政治人物蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）當眾斬殺在伊拉克街頭。

今年再次當選後，特朗普發表當選感言，明確說不要戰爭。俄烏、以巴這兩場戰爭都要停，台海和半島也不要有戰爭。但是在後來的採訪中，說到伊朗，主持人問他會不會對伊朗發動戰爭，特朗普赤裸裸說了一句話「不排除任何可能。」這句話意味着什麼，每個人都懂。所以伊朗現在面臨的外部形勢非常危險，是多年來最糟糕的黑暗時刻。

2024年4月5日，在紀念聖城日的集會以及伊斯蘭革命衛隊成員的葬禮上，一名伊朗婦女舉起改故伊朗高級軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的海報。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

近幾天有個新聞報道，說是伊朗新總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），在國內的一場政治集會上，看到有人展出他因多年前車禍去世的妻子和其中一個孩子的照片，當眾哭得稀里嘩啦，話都說不出來了。

佩澤希齊揚這個行為，當然有演的成分，政治人物都是戲精，都善於表演，古今伊外都是如此。但是伊朗現在面臨的內外形勢，作為伊朗有職無權的二號人物，他能不感慨萬千？能不為這個國家的前途命運、不為神俗兩界統治集團的利益和執政地位擔憂？

因為接連遭受美以羞辱，加上國內治理失敗，原教旨成災，伊朗國內，現在人們對美以的憤怒，對宗教領袖和民選政府的憤怒，如火山一樣，隨時可能爆發。伊朗經濟，自宗教革命以來這些年一直沒有起色，民生唯艱。人們對原教旨主義的討厭、對自由的渴望在不斷冒泡。這些年只是被宗教當局壓制，才沒有噴發。

2024年10月27日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）發表公開講話。（ (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

另外還有最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），因為年紀太大，身體已經快不行了，面臨權力移交問題。這種最高權力移交，在任何一個國家，搞不好都可能引發血雨腥風。伊朗國內的不同政治派別正為此明爭暗鬥，隨時都會禍起蕭牆之內。

當外部安全形勢發生劇烈變化，內部如果再產生政治共振，國內小氣候和國際大氣候結合起來，接下來德黑蘭會否爆發內部衝突，導致政局嚴重惡化，甚至政權崩塌的可能不能排除。