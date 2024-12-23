內外環境空前惡化 伊朗命運前途未卜
敘利亞變天，最慌張的是伊朗。俄羅斯雖然損失慘重，丟掉了敘利亞這個深入中東的橋頭堡，但是俄羅斯體量大，迴旋空間大，皮糙肉厚，又有核武器，別人奈何不了它，不存在根本性安全問題。
中美雖然都有損失，中國主要是在經濟投資層面，美國是在反恐和安全層面，但是錢是身外之物，不關根本，有損失也外溢不到中國國內，損失了以後再掙就行。美國是個「老油條」，一看朱拉尼（Abu Mohammad al-Jolani）領導的敘利亞新政府成立了，轉眼就和新政府勾結到一起，準備對新政府進行外交承認，打算把朱拉尼從恐怖分子名單上刪除出去。
伊朗就沒有俄中美的底氣，敘利亞倒台，意味着的它多年着力經營的什葉派之弧在敘利亞徹底坍塌，外交努力付諸東流，安全防線被大大壓縮。
這還不是最關鍵的，最關鍵的伊朗扶持的一眾「小弟」，哈馬斯、黎巴嫩真主黨等，這些反以武裝組織的領導層，被以色列屠戮殆盡，最起碼在五到十年內，難以對以色列構成安全壓力。而另一方面，經由這場中東戰爭，以色列成了中東的真正霸主，現在以色列的實力水平在中東是碾壓級的，想打誰打誰，其它國家只有被動捱打的份。
而且現在以色列、美國和英國，正在集中力量打擊胡塞武裝。這是伊朗的最後一個「小弟」。從美英以的架勢看，這次不把胡塞收拾個七七八八是不會罷手的。這一年多以來，美國在胡塞武裝這裏飽受羞辱，現在拜登政府要一出這口惡氣。
這一圈審視下來，形勢已經非常明顯，伊朗的這些「裙邊」，已經被剪得差不多了。它圍繞以色列武裝的幾個牙齒，已經基本被掰光了。下一步以色列會不會對伊朗動手？如果是內塔尼亞胡（binjaˈmin netaˈnjahu）繼續做總理，可能性是極大的。
特別是還有美國，特朗普（Donald Trump）馬上要上任了。對伊朗來說，這是個大麻煩。特朗普不喜歡戰爭，但對伊朗是個例外。
特朗普第一任期沒有發動過任何一場戰爭，是美國真正意義上的難得的「和平總統」，但是特朗普幹了一件事，在美軍無人機上安裝「地獄火」導彈，把伊朗的第三號政治人物蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）當眾斬殺在伊拉克街頭。
今年再次當選後，特朗普發表當選感言，明確說不要戰爭。俄烏、以巴這兩場戰爭都要停，台海和半島也不要有戰爭。但是在後來的採訪中，說到伊朗，主持人問他會不會對伊朗發動戰爭，特朗普赤裸裸說了一句話「不排除任何可能。」這句話意味着什麼，每個人都懂。所以伊朗現在面臨的外部形勢非常危險，是多年來最糟糕的黑暗時刻。
近幾天有個新聞報道，說是伊朗新總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），在國內的一場政治集會上，看到有人展出他因多年前車禍去世的妻子和其中一個孩子的照片，當眾哭得稀里嘩啦，話都說不出來了。
佩澤希齊揚這個行為，當然有演的成分，政治人物都是戲精，都善於表演，古今伊外都是如此。但是伊朗現在面臨的內外形勢，作為伊朗有職無權的二號人物，他能不感慨萬千？能不為這個國家的前途命運、不為神俗兩界統治集團的利益和執政地位擔憂？
因為接連遭受美以羞辱，加上國內治理失敗，原教旨成災，伊朗國內，現在人們對美以的憤怒，對宗教領袖和民選政府的憤怒，如火山一樣，隨時可能爆發。伊朗經濟，自宗教革命以來這些年一直沒有起色，民生唯艱。人們對原教旨主義的討厭、對自由的渴望在不斷冒泡。這些年只是被宗教當局壓制，才沒有噴發。
另外還有最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），因為年紀太大，身體已經快不行了，面臨權力移交問題。這種最高權力移交，在任何一個國家，搞不好都可能引發血雨腥風。伊朗國內的不同政治派別正為此明爭暗鬥，隨時都會禍起蕭牆之內。
當外部安全形勢發生劇烈變化，內部如果再產生政治共振，國內小氣候和國際大氣候結合起來，接下來德黑蘭會否爆發內部衝突，導致政局嚴重惡化，甚至政權崩塌的可能不能排除。