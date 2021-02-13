中美亟待「二次建交」

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-02-13 07:30

拜登（Joe Biden）就任美國總統後，各方普遍關心中美能否扭轉特朗普（Donald Trump）以來的兩國關係頹勢。值得注意的是經過四年的發酵，美國兩黨已經形成了對華強硬的一致立場。拜登阻止兩國關係直線下降面臨重重困難。

兩國元首在庚子年除夕的通話語調大抵友善，可謂是一個好的開始，然而歸根結柢，現如今的中美關係，已經不是簡單將特朗普四年揭過重來這麼簡單。

在特朗普任內，中美關係「自由降落」至「歷史最低點」。中美關係目前的低點不是「六四風波」後的關係中斷，也不是一般意義上的兩國關係交惡，而是建立雙邊關係的基礎面臨全方位的挑戰，過去賴以穩定發展的框架邏輯已經不復存在。

拜登上台後何時同中國國家主席習近平通話備受關注。圖為當地時間2015年9月，習近平（左）和時任美國副總統拜登（右）共同出席宴會。（REUTERS）

台灣問題的合適位置

中美建交的基礎是台灣共識。過去四十餘年中美關係能夠穩定發展有賴於三個聯合公報。儘管美國的「一中」政策非常模糊，對台交往頻頻打軍售的擦邊球，但是過去相當長一段時間，中美在「一中」的框架下保持了穩定的關係。

現如今真正的問題在於，崛起的中國加緊了統一的步伐，中國大陸的統一進程不以美國和台灣的意志為轉移正全面鋪開。台灣把積極向美國靠攏作為對抗統一進程的手段，美國戰略重心轉移到印太後加強了同各個盟友的關係，美台關係在這樣的背景下持續走高，並屢屢突破禁區。

2021年1月美國宣布取消美台交往限制，等於變相承認台灣地位。拜登政府雖然對特朗普政策進行了調整，明確表態堅持「一中」政策，但是也到了無法迴避台海局面不會一成不變的現實。

北京如果選擇萬不得已的武統，美國很難視而不見，中美存在兵戎相見的風險。可以說，中美建交的基礎正前所未有的動搖，台灣問題正成為隨時會掀翻中美關係的一顆定時炸彈。

2月初，美軍艦艇在台海、南海活動頻繁。（第七艦隊官網）

今時今日，北京比以往更有自信面對任何關乎台海的變局。美國應該清楚，支持台灣並不足以對大陸構成根本挑戰。如何構建不隨台灣問題搖擺的穩定雙邊關係，值得深思。台灣問題是否應該繼續成為決定兩國建交斷交大局的核心所在，需要考慮。

如果美國仍然繼續堅守模糊的「一中」政策，那麼必然會將中美關係置於衝突乃至交火的邊緣狀態。這樣的代價是否值得付，需要考量。

戰略共識的重構

中美1979年建交的戰略共識是應對蘇聯。彼時中國這個社會主義國家和美國這個頭號資本主義國家之間的關係是戰略互利，是兩個意識形態敵人的短暫和好。彼時雙方並沒有真正放下成見建立坦誠的外交關係。伴隨蘇聯解體，中美之間的戰略共同利益消失，美國站在全球霸權的制高點，對中國採取的是不同於打壓蘇聯的一套和平演變政策。

蘇聯解體後三十年，美國對華政策的總基調是基於意識形態鬥爭下的拉攏同化。中美關係的本質仍是冷戰意識形態鬥爭。美國在積極演變，而中國在防腐拒變。彼時中美之間的戰略共識是中國默認世界秩序由美國單極霸權主導，美國認為中國是一個尚不足為慮的社會主義國家，中美在這樣的世界秩序下進行經濟、反恐等方方面面的合作。

2021年2月6日負責中國外交事務的中共政治局委員楊潔篪與美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）通話，雙方共識明顯不足。（左：AFP 右：Getty）

現如今美國面臨和平演變失敗的局面。打壓是美國將中國定義為最重要戰略對手後的選擇。在這一主基調的策動下，中美政治經濟軍事科技等方方面面的矛盾全面爆發。作為一個發展中的大國，中國對內要保持發展的可持續性，對外要解決成為全球性大國後和世界的融合問題。來自美國的打壓挑戰是其中很重要的一環。脱鈎代價不是中國可以坦然承受的，中美關係的穩定發展本身就是中國發展離不開的基本面。

中國成為世界性大國並不是要通過站在美國的對立面來實現，但是某種程度上中國對美國的警惕之心，以及中國國內的反美帝情緒又令中國的諸多政策帶有濃厚抗美意味。中國頻繁提出的多極化等主張是對美國單級霸權的削弱。美國自然無法容忍中國持續構成威脅。過去幾年中國提出的構建新型大國關係一說沒有被美國所接受。一方面是美國沒有聽懂中國的話語邏輯。另一方面美國並不承認中國是比肩美國的大國，不承認中國的崛起，認為可以通過打壓將中國打回原形。

中美之間已無戰略層面的共識，在現有基礎上的僵持，只會加劇冷戰式對抗。美國必須考慮如果打壓中國不成功該如何自處。中國也必須考慮如何儘量縮短同美國陷入對抗的戰線，儘快為發展營造更加良好的環境。

中美關係的對抗性的一面是無法避免的。（REUTERS）

中美是時候重新構建兩國交往的戰略前景了。中美要建立的甚至不是一般意義上新興大國與守成大國的新型大國關係，而是一個社會主義大國同一個資本主義大國大國、一個東方大國同一個西方大國、一個民族國家和一個移民國家和平相處的新規則。如何超越意識形態、超越民族文化是中美這對最重要雙邊關係必須給出的答案。

從這個意義上說，中美需要二次建交，建立真正基礎穩固的、互相尊重的、致力於未來的交往規則。而建立這樣的關係，並非一朝一夕可以完成。中國如何放下對美國的防備，淡化對資本主義的革命敵意，需要技巧和時間。

美國接受中國崛起短期內難以實現。拜登是傳統建制派精英，他上任後有助於中美關係迴歸理性，避免不必要的對抗，但是作為一個民選總統，他能否以中美關係的長遠利益為出發點，為中美未來幾十年的發展做出前瞻性的決定，令人懷疑。

不出意外，需要全新的戰略框架的中美，在重構雙邊關係的基石、統一雙方戰略共識上將進展寥寥。未來如果可以對兩國現實矛盾進行梳理，理順合作清單與矛盾清單，儘量用合作衝散矛盾陰雲，也不失為一種選擇。